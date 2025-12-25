Premier

मित्राकडून घेतली प्रेरणा; कार विकली, आता मुंबईत रिक्षा चालवते ही लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री, शुटिंगलाही रिक्षा घेऊनच...

MARATHI ACTRESS DRIVE IN AUTO: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री गेले कित्येक वर्ष कारने नाही तर रिक्षाने सगळीकडे फिरतेय. कोण आहे ही टुकटुक राणी.
yashshree masurkar

yashshree masurkar

esakal

Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावरील कलाकार हे कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे चर्चेत असतात. गेल्या काही वर्षात अनेक मराठी कलाकारांनी स्वतःचा वेगळा व्यवसाय सुरू केलाय. कुणी स्वतःचं हॉटेल सुरू केलं तर कुणी कपड्यांचा नवीन व्यवसाय सुरू केला. मात्र इंडस्ट्रीमध्ये अशी एक अतरंगी अभिनेत्री आहे जी अभिनयासोबतच रिक्षा चालवते. काम करता करता रिक्षा चालवते आणि भाडंही घेऊन जाते. सेटवरही ती कारने नाही तर रिक्षाने जाते. तिची आता सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगलीय. तिने काही वर्षांपूर्वी कार विकून रिक्षा खरेदी केली. आता कुठेही जायचं असेल तर ती स्वतः रिक्षा चालवत जाते.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.