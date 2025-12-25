मित्राकडून घेतली प्रेरणा; कार विकली, आता मुंबईत रिक्षा चालवते ही लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री, शुटिंगलाही रिक्षा घेऊनच...

छोट्या पडद्यावरील कलाकार हे कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे चर्चेत असतात. गेल्या काही वर्षात अनेक मराठी कलाकारांनी स्वतःचा वेगळा व्यवसाय सुरू केलाय. कुणी स्वतःचं हॉटेल सुरू केलं तर कुणी कपड्यांचा नवीन व्यवसाय सुरू केला. मात्र इंडस्ट्रीमध्ये अशी एक अतरंगी अभिनेत्री आहे जी अभिनयासोबतच रिक्षा चालवते. काम करता करता रिक्षा चालवते आणि भाडंही घेऊन जाते. सेटवरही ती कारने नाही तर रिक्षाने जाते. तिची आता सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगलीय. तिने काही वर्षांपूर्वी कार विकून रिक्षा खरेदी केली. आता कुठेही जायचं असेल तर ती स्वतः रिक्षा चालवत जाते. .कोण आहे ही अभिनेत्री?ही अभिनेत्री आहे बिग बॉस मराठी फेम यशश्री मसुरकर. यशश्री आता ३८ वर्षांची आहे. एका मुलाखतीत यशश्रीने तिच्या तिच्या रिक्षा घेण्यामागचं कारण सांगितलेलं. अभिनेत्री म्हणालेली, '"माझा डेन्मार्कचा मित्र सायकल चालवत भारतात आला होता. यासाठी त्याला ५०० दिवस लागले. मला त्यापासूनच प्रेरणा मिळाली. मग मी रिक्षाने मुंबई ते आग्रा प्रवास केला होता.रिक्षा चालवायला लागल्यापासून मला आता मी आणखी स्ट्राँग असल्याची जाणीव झाली. आता ही रिक्षा माझ्या आयुष्याचा भाग झाली आहे. आता मी गाडी नाही तर स्वत:साठीच रिक्षा चालवते.' .ती पुढे म्हणाली, 'रिक्षा चालवताना मी प्रवासी तर घेतेच. पण ऑडिशन्स, शूटलाही मी रिक्षाने जाते. रिक्षा घेतल्यापासून माझे पैसे आणि वेळ या दोन्ही गोष्टी वाचतात. माझ्याकडे कार होती. पण मला कार चालवता येत नव्हती. म्हणून मला ड्रायव्हरवर विसंबून राहावे लागत असे. त्यामुळे मी कार विकून रिक्षा घेतली आणि रिक्षा चालवत मीच सगळीकडे जायला लागले.' नोव्हेंबर महिन्यात यशश्रीच्या रिक्षाला एका ट्रकने पार्किंगमध्ये जोराचा धक्का दिला होता. ज्यामुळे रिक्षाचं मोठं नुकसान झालं होतं. मात्र हार न मानता यशश्रीने पुन्हा एकदा तिची रिक्षा दुरुस्त करून घेतली. आता ती पुन्हा रिक्षा चालवायला लागली आहे. .यशश्रीने 'लक्ष्मण रेषा' मराठी मालिकेत काम केलं होतं. नंतर ती 'रंग बदलती ओढणी', 'चंद्रगुप्त मौर्य' या हिंदी मालिकांमध्ये दिसली. तसंच ती स्वप्नील जोशीच्या 'लाल इश्क'सिनेमात दिसली होती. .आग लागली की लावली? सयाजी शिंदेंच्या सह्याद्री देवराईमध्ये भीषण वणवा; झाडं, प्राण्यांची राख, नेटकऱ्यांचा संताप .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.