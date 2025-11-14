भावाभावांमध्ये प्रेम पण बायकांमुळे वाटणी झाली; कुणाला काय मिळालं? रानकवी यांच्या कवितेने नेटकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी

सोशल मीडियावर अनेक गोष्टी दररोज व्हायरल होत असतात. यात काही चांगल्या गोष्टी असतात तर काही वाईट. मात्र कुणालाही एका रात्रीत स्टार बनवण्याची ताकद ही या सोशल मीडियात आहे. आता इंस्टाग्रामवर असाच एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय ज्यात रानकवी तुकाराम धांडे हे दोन भावांची गोष्ट सांगतायत. दोन भावांमध्ये खूप प्रेम आहे मात्र त्यांच्या बायकांना वाटणी हवी आहे. मग हे दोघे वाटणी कशी करतात हे रानकवींनी सांगितलंय. ट्रेकर्स कट्टा ११ या इंस्टाग्राम अकाउंटवर हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आलाय. . या व्हिडिओमध्ये रानकवी म्हणतात, 'एका आईच्या पोटातून आलो वाटे कशाचे करणार? पण वाटणी व्हावी असं आतमध्ये दरवाजाच्या मागे उभ्या राहिलेल्या दोघीजणी आहेत त्यांचं म्हणणं आहे की ही वाटणी झाली पाहिजे. बरं बुवा. वाटणी जर व्हायचीच असेल ना तर ती कशी असावी हे मोठा भाऊ लहान्याला समजावून सांगतोय. खूप प्रेम आहे एकमेकांवर, खूप जीव आहे आणि एकमेकांवाचून आपलं काही चालणारच नाही असंही त्यांना वाटतं. मग ही वाटणी बघा कशी होते. मोठा असा अंगणात उभा राहून वाटणी करतोय. लहाना शांतपणे उभा आहे बोल दादा तुला काय बोलायचं. जसं वाटायचं तसं वाट.'.पुढे कवी म्हणतात, 'मोठा म्हणतो, जुनं पाच खणी घर तुला, नवं तीन खणी घर मलातुझी मुलं लहान आहेत, आई तुझ्याकडं राहील, माझं घर आडबाजूला, मला कामावर जावं लागतं, कधीकधी रात्रपाळी असते, म्हातारा माझ्याकडं राहिल, ही आईवडिलांची वाटणी नाही बरं, दोन्हीही घरं त्यांचीच आहेत, पण हे आपल्या आतल्यांच्या सोयीसाठी, ठीक आहे? .मला कामावर जावं लागतं, मोटारसायकल मला,तुला शेतीची कामं करावी लागतात, बैलांसहीत बैलगाडी तुला, ठीक आहे? आता अजून एक आपण दोघं जिवंत असेपर्यंत, तू मला मी तुला,तुझ्या दुखण्या- खुपण्यात माझी मांडी तुला, मी मोठा आहे, अगोदर गेलो तर तुझा खांदा मला.' रानकवींच्या या कवितेने नेटकऱ्यांचे देखील डोळे भरून आले. अनेक प्रतिक्रिया देत नेटकऱ्यांनीही त्यांच्या भावना व्यक्त केल्यात. .रिनासोबत लग्न... पूनम सिन्हा गरोदर असतानाच भावाने शत्रुघ्न यांना दिलेली धमकी; भाऊ लोकप्रिय झालेला पाहवत नव्हता म्हणून\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.