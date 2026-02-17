salman khan

ज्येष्ठ लेखक सलीम खान यांची तब्येत बिघडली; लीलावती इस्पितळात दाखल; वडिलांच्या काळजीने भाईजानची इस्पितळात धाव

SALIM KHAN ADMITTED LILAVATI HOSPITAL SALMAN KHAN RUSH TO THE HOSPITAL: लोकप्रिय बॉलिवूड अभियन्ता सलमान खान याच्या वडिलांना मुंबईतील लीलावती इस्पितळात दाखल करण्यात आलंय.
बॉलिवूड सुपरस्टार सलमान खानचे वडील आणि चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ पटकथा लेखक सलीम खान यांची प्रकृती अचानक बिघडल्यामुळे त्यांना मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. वडिलांच्या आजारपणाची बातमी मिळताच सलमान खान तातडीने रुग्णालयात पोहोचला.

