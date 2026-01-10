Movie Review : द राजा साब - अपेक्षाभंग करणारा चित्रपट

Entertainment News : दाक्षिणात्य अभिनेता प्रभासने बाहुबली सारखा यशस्वी चित्रपट केला होता. या चित्रपटामुळे त्याला चांगले स्टारडम प्राप्त झाले. या चित्रपटाच्या घवघवीत यशामुळे प्रभासच्या पुढील चित्रपटाबाबत सगळ्यांना मोठी उत्सुकता लागलेली होती. मात्र त्यानंतर त्याचे आलेले चित्रपट बाॅक्स आॅफिसवर फारशी कमाई करू शकले नाहीत. .त्याला आपला फारसा प्रभाव पाडता आलेला नाही. त्यातच आता त्याचा प्रदर्शित झालेला द राजा साब हा चित्रपट पाहिलाvअसता तो फारशी कमाई करील असे वाटत नाही. किंबहुना प्रभासने अशा प्रकारचा चित्रपट का करावा असा प्रश्न मनामथ्ये निर्माण होतो. कारण चित्रपटाच्या निर्मितीवर अवाढव्य खर्च करण्यात आला. परंतु एकूणच कमजोर कथानक आणि त्याची मांडणी विस्कळीत असल्यामुळे चित्रपट पाहताना सपशेल निराशा पदरी येते. .हाॅरर-काॅमेडी जाॅनरचा हा चित्रपट असला तरी चित्रपट पाहताना विनोद निर्माण होत नाही आणि भयभीत होता येत नाही. कलाकारांचा अभिनय, भावभावनांचे विविध पैलू तसेच उत्कृष्ट तांत्रिक बाजू अशा काही बाबी चित्रपटाच्या जमेच्या आहेत. अन्य पातळीवर चित्रपट निराश करणारा झाला आहे..चित्रपटाची कथा राजू उर्फ राजा (प्रभास) या तरुणाभोवती फिरणारे आहे. त्याला गावामध्ये राजा साब म्हणून ओळखले जाते. तो आपली आजी गंगाम्मा (झरीना वहाब)सोबत राहात असतो. गंगाम्मा स्मृतिभ्रंश आजाराने ग्रस्त असते. त्यांना केवळ तिचा बेपत्ता पती कनकराजू (संजय दत्त) आणि नातू राजा एवढंच आठवतं. तिच्या स्वप्नांमध्ये वारंवार कनकराजू दिसत असतो आणि त्यामुळे ती राजाला सतत आजोबांचा शोध घेण्यास सांगत राहते. राजा आजीच्या इच्छेनुसार आपल्या आजोबांचा शोध घेण्यास सुरुवात करतो. काही काळानंतर त्याला कनकराजूच्या अस्तित्वाशी संबंधित एक धागा सापडतो. या धाग्याच्या आधारे राजा हैदराबादला जातो. तिथे त्याच्या आयुष्यात एकामागोमाग एक गूढ घटना घडू लागतात..या घटनांच्या ओघात राजा एका जंगलातील जुन्या आणि भयावह राजवाड्यापर्यंत पोहोचतो. हा राजवाडा कनकराजूचा असल्याचं समोर येतं. मात्र हा राजवाडा सामान्य नसून तो भुताटकी असल्याचं कळतं. मग राजवाड्याशी जोडलेली अनेक रहस्यं, भयावह घटना आणि भूतकाळातील गोष्टी हळूहळू उलगडत जातात. अखेरीस राजा आपल्या आजोबांना भेटतो का, गंगाम्माच्या स्वप्नांचा उलगडा होतो का आणि राजवाड्याचं रहस्य काय आहे, याची उत्तरं शोधण्याचा हा प्रवास चित्रपटभर सुरू राहतो.. खरं तर हा चित्रपट मागील वर्षी प्रदर्शित होौणार होता. पण गुंतागुंतीच्या सेटअप आणि अवघड व्हीएफएक्समुळे चित्रीकऱम लांबत गेले आणि चित्रपट प्रदर्शित होण्यास वेळ लागला..या चित्रपटाची बहुतांशी कथा एका भयावह हवेलीमध्ये घडणारी आहे. दिग्दर्शक मारुतीने स्वतः कथा आणि पटकथा लिहिली आहे. चित्रपटाची सुरुवात हलक्याफुलक्या पद्धतीने होते. त्यामुळे एका चांगल्या चित्रपटाची मनामध्ये आशा निर्माण होते. परंतु त्यानंतर ही आशा हळूहळू निराशेमध्ये जाते. ही कथा खूप गुंतागुंतीची आहे आणि मांडणीदेखील विस्कळीत आहे. त्यामुळे चित्रपट पाहताना उत्साह निर्माण होत नाही. काही दृश्ये थेट हॉलिवूडपासून प्रेरित असलेली वाटतात. .अभिनेता प्रभासचा अभिनय उत्साहवर्धक आणि प्रभावी झाला आहे. विशेष म्हणजे त्याने डोळ्यांतून विविध भाव व्यक्त केले आहेत. झरीना वहाब, बोमन इराणी, संजय दत्त, निधी अग्रवाल, मालविका मोहनन आदी कलाकारांनी आपापली कामगिरी चोख बजावली आहे. चित्रपटाची सिनेमॅटोग्राफी आणि व्हीएफएक्सचे काम उत्तम झाले आहे. मात्र चित्रपटाचे संगीत कथेची गती मंदावणारे झाले आहे.. दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांनी दुसरा भाग येणार याची कल्पना दिली आहे. खरं तर पहिला हा भाग अपेक्षाभंग करणारा असल्यामुळे दुसऱ्या भाग काढून काय साध्य केले जाणार आहे कुणास ठाऊक. अंदाजे चारशे ते साडेचारशे कोटी रुपये खर्च करून बनविलेला हा चित्रपट दिशाहीन झाला आहे. मोठी अपेक्षा घेऊन चित्रपटगृहात गेलात तर अपेक्षाभंग होणार आहे..रिलीजला महिना झाला अन् शशांक आणि सायली संजीवच्या कैरी सिनेमाची ओटीटीवर होणार एंट्री ! कधी आणि कुठे पाहाल ?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.