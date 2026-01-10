तिला लाजच नाही... 'आई माझी काळूबाई'च्या सेटवर अलका कुबल- प्राजक्तामध्ये झालेला मोठा वाद; नेमकं काय घडलेलं?

'स्वराज्यरक्षक संभाजी' मालिकेतून प्रेक्षकांच्या घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड हिने 'आई माझी काळूबाई' या मालिकेतही मुख्य भूमिका साकारली होती. ही मालिका अल्पावधीतच लोकप्रिय झाली. मात्र काही महिन्यातच प्राजक्ताच्या जागी अभिनेत्री वीणा जगताप या मालिकेत दिसली. त्यानंतर या मालिकेतील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आले. लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री अलका कुबल या मालिकेच्या निर्मात्या होत्या. त्यांनी प्राजक्तावर सेटवर उशीरा येते, ना ना नखरे करते असे आरोप केले होते. तर प्राजक्तानेही त्यांना उत्तर दिलं होतं. तेव्हा नेमकं काय घडलं होतं?.काय होते अलका कुबल यांचे आरोप? 'राजश्री मराठी'ला दिलेल्या मुलाखतीत अलका कुबल यांनी प्राजक्तावर अनेक आरोप केले होते. त्या म्हणाल्या, "सेटवर आल्यावर प्राजक्ताचे सतत नखरे सुरू असायचे. मध्येच डोकं दुखतं म्हणायची, मध्येच शूटिंग थांबवायला सांगायची, मध्येच रडत बसायची. शरद पोंक्षे आणि मालिकेतील इतर कलाकारांनी मला अनेकदा प्राजक्ताला काढून टाकण्याचा सल्ला दिला होता. पण मी तिला समजून घेतलं, सगळे तिची वाट पाहत बसायचे. आशालता यांच्यासारखे ज्येष्ठ कलाकार तिच्यासाठी थांबायचे. तिला कसलीच लाज नाही. सेटवर सगळ्यांना दम देणे, नखरे करणे हे तिचं सुरूच असायचं.' .त्या पुढे म्हणालेल्या, 'शूट सुरू झाल्यावर पण तिच्या चेहऱ्यावर पश्चात्तापाचा लवलेश नसायचा. तिच्यामुळे नाइलाजाने रात्री शूट करावं लागायचं. या कलाकारांमध्ये एवढी हिंमत कुठून येते, कोणाच्या जिवावर माज करतात. प्राजक्ताला समज देऊन दुसऱ्यांदा संधी देण्यात आली होती. मात्र तरीही तिच्या वागणुकीत काही बदल न झाल्याने तिला मालिकेतून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला.' .काय म्हणलेली प्राजक्ता गायकवाड?यावर उत्तर देत प्राजक्ता म्हणालेली, 'अलका ताई वयाने ज्येष्ठ आहेत. त्यांच्याबद्दल माझ्या मनात आदर होता व आजही आहे. मालिकेतून मला काढण्यात आले नसून मी स्वत: मालिका सोडली. सहकलाकारासोबत झालेला वाद, त्याने मला केलेली शिवीगाळ या प्रकरणामुळे मी मालिका सोडली. सहकलाकाराने मला शिवीगाळ केल्यानंतर अलका ताईनी माझ्या पाठीशी उभे राहणे अपेक्षित होते. योग्य भूमिका घेणे अपेक्षित होते. मात्र केवळ मालिका सुरु ठेवायची म्हणून त्यांनी या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले. मला सगळे काही असह्य झाले तेव्हा मी मालिका सोडण्याचा निर्णय घेतला. शिवीगाळ करणा-या सहकलाकाराने एका शब्दानेही माझी माफी मागितली नाही. त्याने मला आईबहिणीवरून शिव्या दिल्या, मात्र अलका ताई शांत राहिल्या. बघू, एवढेच त्या म्हणाल्या. केवळ मालिका सुरु राहण्यासाठी अशा लोकांना तुम्ही अभय देत असाल तर मी काम करू शकत नाही, असे मी त्यांना स्पष्ट सांगितले.'.ती पुढे म्हणाली, 'यापूर्वी ‘मी स्वराज्यरक्षक संभाजी’ या मालिकेत दोन वर्षे काम केले. त्याआधी ‘नांदा सौख्य भरे’ मालिकेत काम केले. माझे नखरे असते तर या मालिकेच्या निर्मात्यांनी मला सहन केले नसते. या निर्मात्यांनी माझी कधीच तक्रार केली नाही. पण आता हे आरोप होत आहेत. माझ्या मते, हा फक्त मला बदनाम करण्याचा प्रयत्न आहे, असे प्राजक्ता म्हणाली. चार महिने मी या मालिकेसाठी शूटिंग केले. पण अद्याप एक रुपया मला देण्यात आला नाही. तरीही मी काम सुरु ठेवले. इतके करूनही माझ्यावर आरोप होत आहेत, हे बघून वाईट वाटतेय. असं ती म्हणाली होती. .अजय अतुल यांच्या वडिलांचं नुकतंच निधन झालेलं आणि... असं तयार झालं 'तुझ्या पिरतीचा विंचू मला चावला' गाणं .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.