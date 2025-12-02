बापरे! एवढं मोठं मंगळसूत्र... अखेर शंभूराजची झाली प्राजक्ता; कन्यादानावेळी नवरीबाईला कोसळलं रडू; रॉयल लूकवर चाहते फिदा

'स्वराज्यरक्षक संभाजी' मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपल्या प्रेमात पाडलं. ती संपूर्ण महाराष्ट्राची येसूबाई झाली. आज २ डिसेंबर रोजी चाहत्यांची लाडकी प्राजक्ता खुटवडांच्या घरची सून झालीये. प्राजक्ताने शंभूराज खुटवड याच्याशी लग्नगाठ बांधलीये. अत्यंत थाटामाटात हे लग्न पार पडलंय. आता तिच्या लग्नाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतायत. प्राजक्ताने अतिशय सुंदर असा लूक केला होता. अशातच तिच्या मंगळसूत्राने आता चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेतलंय. .प्राजक्ताच्या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होतायत. प्राजक्ताने तिच्या सगळ्याच सोहळ्यासाठी अतिशय सुंदर लूक केले होते. आता तिने लग्नासाठीही रॉयल लूक केलाय. तिने बॉटल ग्रीन रंगाची नऊवारी साडी नेसलीये. त्यावर साजेसे दागिने तिने घातलेत. जे अगदी गळा भरून आहेत आणि विशेष म्हणजे तिच्यावर ते खूप सुंदर दिसतायत. कपाळी चंद्रकोर आणि सुंदर अशी केशभूषां यामुळे ती स्वर्गातली अप्सरा दिसत आहे. तिच्या एकूणच पेहेरावाने चाहत्यांना तिच्या प्रेमात पाडलंय. तर शंभूराजदेखील पांढऱ्या रंगाच्या वेषभूषेमध्ये अगदी राजबिंडा दिसत आहे. .कसं आहे प्राजक्ताचं मंगळसूत्र?शंभूराजने प्राजक्ताला भलंमोठं मंगळसूत्र घातलं आहे. याला गंठण असं देखील म्हणतात. त्यात डमरूसारख्या गोल आणि लांब पट्ट्या आहेत. मोठे काळे मणी आहेत. तर मंगळसूत्राच्या वाट्यादेखील खूप मोठ्या आहेत. तिच्यावर ते मंगळसूत्र उठून दिसत आहे. किमान ८ ते १० तोळ्यांचं हे मंगळसूत्र असल्याची चर्चा आहे. चाहत्यांच्या नजरा तिच्या मंगळसूत्रावर अडकल्यात. तर आणखी एका व्हिडिओमध्ये प्राजक्ता कन्यादानाच्या वेळेस भावुक झालेली पाहायला मिळाली. तिच्या लग्नाच्या फोटो आणि व्हिडिओ आता चांगलेच व्हायरल झालेत. .आंतरपाट काढताच एकमेकांना पाहून हसत सुटले सोहम आणि पूजा; बांदेकरांच्या सुनेची साडीही ठरतेय चर्चेचा विषय .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.