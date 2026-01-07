प्राजक्ता माळीने नम्रता संभेरावला दिलं 'हे' खास सरप्राईज, लाईव्ह सुरु होतं अन् अचानक प्राजक्ताने...

प्रसिद्ध अभिनेत्री प्राजक्ता माळी फिटनेस तर कधी फॅशनमुळे सोशल मिडियावर चर्चेत असते. तसेच प्राजक्ता एक यशस्वी उद्योजिका देखील आहे. प्राजक्ताने ३ वर्षापूर्वी प्राजक्ताराज हा दागिन्यांचा ब्रँड सुरु केला. याला नागरिकांचा चांगलाच प्रतिसाद मिळाला आहे. सोशल मिडियावर प्राजक्ता आकर्षक आणि सुंदर दागिन्यांचे फोटो शेअर करत असते. अलिकडेच 'प्राजक्ताराज' ला ३ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल प्राजक्ता माळीने लोकप्रिय अभिनेत्री नम्रता संभेरावच्या हस्ते खास दागिना लॉन्च केला आहे..प्राजक्ता माळीने याबाबत माहिती देतांना सांगितले की , मी हास्य जत्रा शूट करत होते. नमू ही माझी चांगली मैत्रीण. तिच्या हस्ते दागिना लाँच करावा अशी इच्छा होती. त्यामुळे तीला फोन केला आणि ती लगेच हो म्हणाली....परफॉर्म केलं..हास्यजत्रा शूट झाल्यावर आजारी असूनही ती लाइव्हसाठी थांबली...थँक्यू नमू...या दागिन्याचे नाव आहे शिंदेशाही तोडे!.नम्रताची प्राजक्तासाठी खास पोस्टनम्रताने सोशल मिडियावर प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामवर फोटो शेअर करत लिहिले की, "प्राजु खूप अभिमान वाटतो तुझा स्वप्न पहातेस आणि ती पूर्ण करण्यासाठी धपडतेस अशीच मोठमोठाली स्वप्न बघत रहा प्राजक्तराज ला 3 वर्ष पूर्ण झाली आणि तू मला तुझ्या ह्या आनंदात सहभागी केलंस आणि शिंदेशाही तोडे मला भेट म्हणून दिलेस . अत्यंत सुबक ठसठशीत असे हे तोडे अत्यंत वाजवी दरात तू उपलब्ध करून दिलेस प्राजक्तराज ह्या तुझ्या ब्रँड मध्ये त्याचा समावेश केलास त्यासाठी खूप मेहनत घेतलीस . तुझ्यामुळे दागिन्यांची परंपरा त्यांचा इतिहास पुन्हा एकदा उलगडतोय . आभार तुझे . आणि खूप शुभेच्छा तुला ".या पोस्टवर प्राजक्ताने "किती गोड पोस्ट...गोड माणसांसाठी गोड अलंकार...शिंदेशाहीतोड" अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.".महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' हा सर्वांनाचा आवडता कार्यक्रम असून याचा नवी सीझन ५ जानेवारीपासून सुरु होणार आहे. हा कार्यक्रम सोमवार ते मंगळवार रात्री ९ वाजता सोनी मराठी वाहिनीवर पाहता येणार आहे. या कार्यक्रमाची होस्ट प्राजक्ता माळी असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.