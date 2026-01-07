Premier

प्राजक्ता माळीने नम्रता संभेरावला दिलं 'हे' खास सरप्राईज, लाईव्ह सुरु होतं अन् अचानक प्राजक्ताने...

Prajakta Mali Latest News: प्राजक्ता माळीने नम्रता संभेरावला एक खास सरप्राईज दिले आहे. तसेच चाहते देखील कौतुक करत आहेत.
प्रसिद्ध अभिनेत्री प्राजक्ता माळी फिटनेस तर कधी फॅशनमुळे सोशल मिडियावर चर्चेत असते. तसेच प्राजक्ता एक यशस्वी उद्योजिका देखील आहे. प्राजक्ताने ३ वर्षापूर्वी प्राजक्ताराज हा दागिन्यांचा ब्रँड सुरु केला. याला नागरिकांचा चांगलाच प्रतिसाद मिळाला आहे. सोशल मिडियावर प्राजक्ता आकर्षक आणि सुंदर दागिन्यांचे फोटो शेअर करत असते. अलिकडेच 'प्राजक्ताराज' ला ३ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल प्राजक्ता माळीने लोकप्रिय अभिनेत्री नम्रता संभेरावच्या हस्ते खास दागिना लॉन्च केला आहे.

