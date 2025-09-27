Premier

"रील स्टार" चित्रपटाचा संगीत प्रकाशन सोहळा संपन्न

Reel Star Movie Music Launch : रील स्टार या आगामी सिनेमाचा संगीत अनावरण सोहळा नुकताच पार पडला. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी.
Marathi Entertainment News : मराठी चित्रपटसृष्टीतील बहुप्रतीक्षित ‘रील स्टार’ चित्रपटाचा संगीत प्रकाशन सोहळा दादर शिवाजी पार्क परिसरातील स्वातंत्र्यवीर सावरकर सभागृहात पार पडला. १७ ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटासाठी प्रेक्षकांची उत्सुकता लागलेली आहे. चित्रपटात भानुदास नावाच्या रस्त्यावरील विक्रेत्याची आणि त्याच्या कुटुंबाची कथा मांडण्यात आली आहे.

