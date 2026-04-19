मला नंतर कळालं की प्रशांत दामलेंनी माझा सगळा खर्च केला... अतुल तोडणकरने सांगितलं ब्रेन हॅमरेजनंतर काय घडलं

कलाकार म्हटलं की कधी काम आहे तर कधी नाही. मात्र वेळ कुणावर सांगून येत नाही. असाच वाईट काळ अभिनेता अतुल तोडणकर यानेही अनुभवला. आपल्या विनोदाने प्रेक्षकांना खळखळून हसवणारा अभिनेता अतुल गेले काही महिने छोट्या पडद्यापासून दूर होता. मात्र जेव्हा त्याने त्याचं कारण सांगितलं तेव्हा सगळ्यांनाच धक्का बसला. अतुलला ब्रेन हॅमरेज झालेलं आणि तेव्हा उपचार घेण्यासाठीही त्याच्याकडे पैसे नव्हते. तेव्हा अभिनेते प्रशांत दामले यांनी त्याला कशी मदत केली हे त्याने एका मुलाखतीत सांगितलं आहे. .राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत अतुलने त्याच्या आजारपणाबद्दल सांगितलं. तो म्हणाला, 'पुण्यात 'एका लग्नाची पुढची गोष्ट' नाटकाचा प्रयोग सुरू असताना मला शारीरिक अस्वस्थता जाणवू लागली. तपासणीअंती त्यांना ब्रेन हॅमरेज झाल्याचं स्पष्ट झालं. यामुळं कामाचे सर्व मार्ग बंद झाले. ६-७ महिने मला सक्तीची विश्रांती घ्यावी लागली, ज्यामुळं आर्थिक संकट उभं राहिलं. त्या काळात काम पूर्णपणे बंद होतं. मुलाचं १० वीचे वर्ष, घराचे हप्ते आणि हॉस्पिटलचा मोठा खर्च अशा कात्रीत मी अडकलो होतो.'.तो पुढे म्हणाला, 'साताऱ्यातील एका आयुर्वेदिक रिसॉर्टमध्ये उपचार घेण्यासाठी डॉक्टरांनी बोलावलं होतं, पण खिशात पैसे नसल्यामुळं मी तिथे जाण्यास टाळाटाळ करत होतो. तिकडे गेल्यानंतर त्यांनी आठ दिवस उपचार केले. ज्यामुळे मला खूप फरक पडला. मी ब्रेन हॅमरेजमधून बरा होऊन आता काम करू शकतोय, यात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. त्यानंतर मी त्यांना 'तुमच्यासाठी काय करू?' असं विचारलं. त्यावर त्यांनी मी त्यांच्यासाठी एक बाइट (प्रतिक्रिया) द्यावा, असं त्यांनी सांगितलं. मी म्हटलं ठीक आहे. पण फक्त बाइट एवढंच… वर्षभरानंतर त्यांनी मला सांगितलं की, तुझ्या आणि माझ्यातला एक दुवा आहे. त्याने या सगळ्या गोष्टी हँडल केल्या आहेत. म्हणजेच माझा सगळा खर्च प्रशांत दामले यांनी उचलला होता. याला काय म्हणायचं?".शेवटी अतुल म्हणाला, 'एका लग्नाची पुढची गोष्ट नाटकाच्या ५०० व्या प्रयोगाला प्रशांत दामले यांनी त्यांच्या भाषणात या नाटकातून मला अतुल तोडणकरसारखा मित्र मिळाला असं म्हटलं होतं. मी अवाक झालो होतो. मी ती भावना व्यक्तच करू शकत नाही. इतक्या अनुभवी माणसाकडून मैत्रीच्या नात्याचा उच्चार होणं ही खूप मोठी गोष्ट होती. हे पाठबळ माझ्याकडे आहे. इतका मोठा स्टार तुमच्यामागे उभा राहतो, हीच तुमची ताकद आहे.'.