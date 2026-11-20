AMIT SADH SHINES IN PRATAP, A STORY OF POWER, BETRAYAL AND JUSTICE: समाजामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिसांवर असते. कधी कधी गुन्हेगारी आणि गुन्हेगार यांचा बंदोबस्त करताना पोलिस अधिकाऱ्यांना कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. मात्र जेव्हा कायद्याचे रक्षण करणाऱ्यालाच कायद्याच्या कठोर परीक्षेला सामोरे जावे लागते, तेव्हा त्याचा संघर्ष अधिक गंभीर बनतो..निर्माते प्रदीप रंगवानी आणि दिग्दर्शक सचिन सराफ यांचा ‘प्रताप’ हा चित्रपट अशाच एका धाडसी पोलीस अधिकाऱ्याच्या आयुष्याभोवती फिरणारा आहे. या चित्रपटामध्ये कर्तव्य, न्याय, सत्ता, आरोप आणि सत्य यांचा संघर्ष मांडण्यात आला आहे. ही फक्त एका कठोर पोलिस अधिकाऱ्याची कथा नाही तर एका माणसाच्या विश्वास, संघर्ष, प्रतिष्ठा आणि अस्तित्वासाठी चाललेली लढाई आहे. एकेकाळी कायद्याचा सर्वात शक्तिशाली चेहरा असणारा हा पोलिस अधिकारी आता स्वतःच कायद्याच्या काठावर उभा राहिलेला आहे. ही कथा आहे प्रताप रानडे (अमित साध) या धाडसी आणि कर्तव्यनिष्ठ एन्कांऊटर स्पेशालिस्ट पोलिस अधिकाऱ्याची. त्याचा गुन्हेगारी विश्वामध्ये मोठा दरारा असतो. त्याने आपल्या कारकिर्दीमध्ये २६ एन्काऊंटर केलेले असतात. मात्र एका कारवाईदरम्यान वाॅटेड गुन्हेगाराला पकडल्यानंतर प्रताप त्याच्यावर बंदूक रोखतो. . मात्र गोळी झाडण्यापूर्वीच त्या गुन्हेगाराचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू होतो. या प्रसंगाचा एका महिलेने केलेला व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित होतो आणि प्रतापनेच त्या गुन्हेगाराला ठार केल्याचा समज सगळ्यांमध्ये निर्माण होतो. ठोस पुराव्यांअभावी प्रतापवर कारवाई होते आणि त्याची रवानगी तुरुंगात होते. एकेकाळी ज्याच्या नावाचा दरारा होता त्याच पोलिस अधिकाऱ्याची रवानगी आता तुरुंगात झालेली असते. त्यामुळे त्याचे सहकारी त्याच्यापासून दुरावलेले असतात. त्याची पत्नी (इशा देओल) आणि मुलगाही त्याच्यापासून दूर जातो. आता प्रतापला आपला लढा एकट्यानेच लढायचा असतो. मग एकूणच राजकीय परिस्थिती, बदललेली माणसे आणि न्यायव्यवस्था यांच्याशी झुंज देताना प्रताप स्वतःचे निर्दोषत्व सिद्ध करू शकेल का.. त्याला आपली न्यायव्यवस्था न्याय मिळवून देते का...त्याच्या कुटुंबाचा आधार त्याला मिळतो का...वगैरे प्रश्नांच्या उत्तरासाठी हा चित्रपट पाहावा लागेल. .दिग्दर्शक सचिन सराफ यांनी एका गंभीर विषयाची चांगली मांडणी केली आहे. अॅक्शन आणि ड्रामा यांचा मेळ घालताना मूळ कथेला कुठे गालबोट लागणार नाही याची काळजी घेतली आहे. राजकीय दबाव तंत्र, तुरुंगातील जग, न्यायव्यवस्था आणि पोलिस अधिकाऱ्यातील भावनिक संघर्ष वगैरे बाबी मांडताना प्रतापची बदलती परिस्थिती तसेच त्याच्या व्यक्तिमत्त्वात होणारा हळूहळू बदल छान दर्शविला आहे. .अभिनेता अमित साध, ईशा देओल, मिलिंद गुणाजी, सीमा बिश्वास, तिग्मांशू धुलिया, दृष्यंत वाघ आदी कलाकारांनी आपापली कामे चोख केली आहेत. या चित्रपटाची सगळ्यांमध्ये मोठी ताकद आहे ती अभिनेता अमित साध. प्रताप रानडे या भूमिकेत त्याने प्रभावी अभिनय केला आहे. एकीकडे त्याचा युनिफॉर्म त्याच्या वर्चस्वशाली, निडर आणि आक्रमक शैलीचे दर्शन घडवतो, तर दुसरीकडे तुरुंगात तो एक असहाय्य माणूस आहे जो स्वतःच्या आयुष्याशी संघर्ष करत असतो. .अमितने दोन पूर्णपणे वेगळ्या व्यक्तिमत्त्वांचा सहजपणे समतोल साधला आहे आणि त्याची कामगिरी कौतुकास्पदच आहे. त्याच्या डोळ्यांत दिसणारा राग, चेहऱ्यावर उमटणारी असहाय्यता, त्याच्या आत्मसन्मानाला दुखावल्याचा वेदना आणि आपली निरपराधता सिद्ध करण्याची अस्वस्थता वगैरे बाबी त्याने पडद्यावर उत्तम मांडल्या आहेत. सीमा बिस्वास यांनी जेलर मीरा सेन ही तुरुंग अधीक्षकाची भूमिका उत्तम प्रकारे निभावली आहे. दृष्यंत वाघ, प्रणती दामोदर आणि विवेक रघुवंशी यांनीही आपल्या भूमिकांना उत्तम न्याय दिला आहे. ईशा देओलने पूनम रानडे ही भूमिका समरसून साकारली आहे. तिच्या वाट्याला काही मोजकीच दृश्ये आली आहेत आणि त्यामध्ये तिने आपले कौशल्य दाखविले आहे. चित्रपटाचे पार्श्वसंगीत उत्कंठा निर्माण करणारे झाले आहे. संगीतही तरल आणि हळूवार असेच झाले आहे. .सिनेमॅटोग्राफर अनिल अक्की यांनी तुरुंगातील वातावरण, तेथील विविध घटना वगैरे बाबी आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये छान टिपल्या आहेत. तांत्रिक बाबीमध्ये चित्रपट चांगला झाला आहे. मात्र चित्रपटाची कथा पूर्वार्धात काहीशी संथ गतीने वाटचाल करणारी झाली आहे. त्यामुळे सुरुवातीला काहीशी निराशा पदरी येते आणि नंतर कथानक वेगाने पुढे सरकते. एकूणच हा चित्रपट म्हणजे प्रभावी पोलिस ड्रामा आणि थरारक असा चित्रपट आहे. -तीन स्टार.अशोक खरातने दिपाली सय्यदला दाखवले चिंचोके अन् पाण्याची बाटली; अभिनेत्रीनं सांगितला किस्सा, म्हणाल्या; 'तो माझ्या ऑफिसमध्ये आला होता'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.