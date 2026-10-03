वीर पहाडियाचा रोमँटिक अंदाज, आफिया सय्यदचं पदार्पण; ‘प्रेम कीटाणू’ ठरतोय तरुणाईचा सिनेमा?

PREM KIITANU MOVIE REVIEW AND RATING: प्रेमात पडल्यावर आयुष्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच बदलतो, असं म्हणतात. रोजच्या धावपळीत अगदी साध्या वाटणाऱ्या गोष्टीही खास वाटू लागतात. एखाद्याशी झालेली छोटीशी भेट, सहज झालेला संवाद किंवा नकळत झालेली नजरानजरही मनात घर करून जाते. त्या व्यक्तीशी बोलण्यासाठी कारणं शोधली जातात. तिच्या प्रत्येक गोष्टीचा विचार केला जातो आणि तिच्या सहवासात वेळ कसा निघून जातो, हेही कळत नाही. अशाच प्रेमातल्या गोड आठवणी, भावनिक गुंतागुंत आणि नात्यांमधील चढ-उतार यांची गोष्ट सांगणारा ‘प्रेम कीटाणू’ हा चित्रपट दिग्दर्शक अपूर्व सिंग कार्की प्रेक्षकांच्या भेटीला घेऊन आले आहेत. ‘सिर्फ एक बंदा काफी है’ आणि ‘भैय्या जी’ या चित्रपटांचं दिग्दर्शन केल्यानंतर अपूर्व यांचा हा नवा चित्रपट आहे..चित्रपटाची कथा बनारसमधील एका कॉलेजपासून सुरू होते. सुहानी (आफिया सय्यद) तिच्या वडिलांसोबत (राकेश बेदी) कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आलेली असते. तिला एसआयटी कॉलेजमध्ये प्रवेश घ्यायचा असतो; मात्र तिथे प्रवेश न मिळाल्याने ती दुसऱ्या कॉलेजमध्ये येते. अशातच अचानक तिला एसआयटी कॉलेजमधून निवड झाल्याचा फोन येतो. आनंदाच्या भरात ती आपल्या वडिलांऐवजी तिथेच प्रवेशासाठी आलेल्या विशाल ठाकूरला (वीर पहाडिया) मिठी मारते. या अनपेक्षित प्रकारामुळे दोघांमध्ये बाचाबाची होते आणि इथूनच त्यांच्या गोष्टीला सुरुवात होते. सुहानीचा एसआयटी कॉलेजमध्ये प्रवेश होतो, तर विशाल आधीपासूनच त्याच कॉलेजमध्ये शिकत असतो आणि वसतिगृहात राहात असतो. .विशालचा संपूर्ण दिवस त्याचा मित्र मगन (निखिल विजय) याच्यासोबत मौजमजा करण्यात, पार्ट्या करण्यात आणि दंगामस्ती करण्यात जात असतो. अभ्यासात फारसा रस नसलेला विशाल कॉपी करून कसाबसा मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग पूर्ण करतो. मात्र नोकरीसाठीच्या मुलाखतीत त्याला नकार मिळतो. दुसरीकडे, हुशार असलेली सुहानी शिक्षण पूर्ण रणजीत (अपारशक्ती खुराना) याच्यासोबत एका कंपनीत काम करण्याचा निर्णय घेते. एका लग्नसमारंभात विशाल आणि सुहानीची पुन्हा भेट होते. विशाल सुहानीच्या प्रेमात पडतो. मात्र रणजीतदेखील तिच्या प्रेमात पडतो. त्यामुळे या प्रेमाच्या त्रिकोणात गुंतागुंत निर्माण होते. विशालची आर्थिक परिस्थिती बेताची असते. अमेरिकेत शिक्षण घेण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तो तिच्या ऑफिसच्याच फूड कोर्टमध्ये काम करतो तसंच डिलिव्हरी बॉय म्हणूनही काम करतो. त्यानंतर पुढे काय घडामोडी घडतात...हे चित्रपटामध्ये पाहिलेले बरे..दिग्दर्शक अपू्र्व सिंग कार्की यांनी या चित्रपटामध्ये मैत्री, प्रेम आणि नात्याची सुरेख गुंफण केली आहे. आजच्या तरुणाईला भावेल असाच चित्रपट त्यांनी बनविला आहे. काॅलेजमधील दंगामस्ती, मित्रा-मित्रांमधील हमरीतुमरी. त्यानंतर येणारी जबाबदारी, नकळत प्रेमात पडल्यानंतर मनाची होणारी घालमेल वगैरे बाबी छान टिपल्या आहेत. तरुणाईच्या जीवनातील वेगवेगळे टप्पे त्यांनी उलगदपणे उलगडले आहेत. लेखक दीपक किंगरानी यांनी ही कथा उत्तम प्रकारे लिहिली आहे. त्यांना यापूर्वी सिर्फ एक बंदा काफी है या चित्रपटासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेला आहे. त्यांनी या चित्रपटामध्ये तरुणाईचे भावविश्व मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे..अभिनेता वीर पहाडिया याने विशाल ठाकूर ही भूमिका उत्तम प्रकारे साकारली आहे. सुरुवातीला मैत्री..मग प्रेम, ते मिळविण्यासाठी चाललेला खटाटोप.. त्यातच जबाबदारीची जाणीव वगैरे विशालच्या भूमिकेतील विविध पैलू त्याने पडद्यावर उत्तम प्रकारे मांडले आहेत. अभिनेत्री आफिया सय्यद हिचा हा पहिलाच चित्रपट आहे. तिने सुहानाची भूमिका छान साकारली आहे. पडद्यावर ती सुंदर दिसली आहेच शिवाय मैत्री आणि प्रेम अशा द्विधा अवस्थेतील या भूमिकेचे बेअरिंग तिने छान पकडले आहे. तिची आणि वीर पहाडिया यांची पडद्यावरील केमिस्ट्री उत्तम जुळलेली आहे. .अभिनेते राकेश बेदी,अपारशक्ती खुराना यांनी आपापली कामगिरी चोख केली आहे. परंतु विशेष कौतुक करावे लागेल ते मगनच्या भूमिकेतील निखिल विजयचे. त्याने मस्तमौला मगनची भूमिका सहजरीत्या वठविली आहे. त्याच्या भूमिकेमुळे चित्रपटाची रंगत आणखीन वाढलेली आहे. त्याचे कॉमिक टायमिंग, विशालबरोबरची मैत्री आणि त्यातच अधेमधे त्यांच्यामध्ये होणारी तू तू मै मै वगैरे बाबी त्याने छान रेखाटल्या आहेत. .चित्रपटाच्या कथेला पुरक असेच संगीत झाले आहे. कहो तो.. आणि इश्क का गुलाम ही गाणी सुंदर आहेत. सिनेमॅटोग्राफर अर्जुन कुकरेती यांच्या कॅमेऱ्याने बनारस, लखनौ येथील काही दृश्ये कॅमेऱ्यात छान टिपली आहेत. मात्र चित्रपटाचा पूर्वार्ध काहीसा संथ झाला आहे. पटकथा म्हणावी तशी पुढे सरकत नाही. त्यामुळे निराशा येते. तरीही हा एक हलकाफुलका चित्रपट आहे. मैत्री, प्रेम आणि नात्याची उत्तम गुंफण यामध्ये करण्यात आली आहे.-साडे तीन स्टार.फ्लॅट, लीज आणि कथित बनावट सह्या;अक्षय कुमारच्या बहिणीची फसवणूक केल्याप्रकरणी मनसे नेत्याला अटक, ‘Three’चं ‘Thirty’ केलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.