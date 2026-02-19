गेले ६-७ महिने खूप... नैराश्यात गेलेला प्रियदर्शन जाधव; कबुली देत म्हणाला, 'नवीन चित्रपट नाटकं नाहीत, जे आहे ते...

छोट्या आणि मोठ्या पडद्यावरून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेला लोकप्रिय मराठी अभिनेता प्रियदर्शन जाधव याने आपल्या विनोदी अभिनयाने प्रेक्षकांना पोट धरून हसवलं. त्याने साकारलेल्या गंभीर भूमिकाही चांगल्याच गाजल्या. काही दिवसांपूर्वी तो ‘चला हवा येऊ द्या कॉमेडीचं गँगवॉर’ या शोमध्ये दिसला होता. प्रियदर्शन लेखकही आहे. मात्र आता प्रियदर्शनने शेअर केलेल्या पोस्टने सगळ्यांना चिंतेत टाकलंय. प्रियदर्शनने आपण सध्या खूप ताण तणावातून जात असल्याचं सांगितलंय. त्यासोबत त्याने एक फ़ोटोही पोस्ट केलंय. .प्रियदर्शनने एक पोस्ट करत लिहिलं, 'गेल्या ६ ते ८ महिन्यांपासून मी तणाव, चिंता या सगळ्याला सामोरा जातोय. थोडी नैराश्याची भावना आहे. कामामुळे पूर्णपणे थकल्यासारखं वाटतंय. नवीन चित्रपट नाहीत, नाटकं नाहीत किंवा टेलिव्हिजनवर नवीन काही काम केलं नाही. नाटक लिहिलं नाही. चित्रपट लिहिले नाहीत. कामात लक्ष केंद्रित करता येत नाही. जे प्रोजेक्ट आहेत ते उशिरा सुरू होत आहेत. काहींच्या प्रदर्शनात उशीर होतोय. मी लोकांपासून लांब पळतोय. एकाच वेळी खूप आनंदी आणि असुरक्षित वाटतंय. खूप लवकर राग येतो, काहीच ध्येय नसतं, अनेकदा झोपही लागत नाही.'.पुढे त्याने लिहिलं, “या सगळ्या गोंधळात अमेरिकेचा दौरा एकप्रकारे माझ्यासाठी आशीर्वाद ठरला. हा फोटो लास वेगास (Las Vegas)मध्ये काढलेला आहे. मी संपूर्ण रात्र कॅसिनोमध्ये जागाच होतो, नशीब आजमावत होतो आणि आश्चर्य म्हणजे मी २०३ डॉलर्स जिंकले. ते पैसे घेतले आणि आम्ही सगळे मिळून अॅरिझोनाच्या ग्रँड कॅनियनला गेलो आणि खूप छान वेळ घालवला. अस्थिर काळात कधी कधी विनोद अशक्यालाही जिंकू शकतो. प्रेम कोणत्याही संकटातून तुम्हाला बाहेर काढू शकतं. वाईट नशीब आवाज करतं, पण शहाणपणाला शांतपणे माघार कधी घ्यायची हे माहीत असतं. मला आशा आहे की सर्व काही ठीक होईल.' .प्रियदर्शनने ही पोस्ट केल्यानंतर अनेकांनी त्याच्यावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. क्षितिज दातेने लिहिले, “खूप घट्ट मिठी, तू कमाल आहेस भाई”, असे लिहिले; तर श्रेया बुगडेने हार्ट इमोजी शेअर केल्या आहेत, तर श्रेया बुगडेने हार्ट इमोजी शेअर केली आहे..'सैराट'मधून किती पैसे मिळाले? रिंकूने असं काय म्हटलं की होतेय ट्रोल? वाचून तूम्हीही म्हणाल- काहीही हा श्री .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.