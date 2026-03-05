प्रियांका चोप्राने मुलीच्या जन्मासाठी सरोगसी करायचं का ठरवलं? ट्रोल करणाऱ्यांना उत्तर देत म्हणाली- माझं बाळ हे...

बॉलिवूडसह हॉलिवूडमध्येही आपल्या अभिनयाचा झेंडा रोवणारी लोकप्रिय अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा हिने २०१८ मध्ये हॉलिवूड गायक निक जोनास याच्याशी लग्न केलं. त्यांच्या जोडीची चांगलीच चर्चा रंगली. निक आणि प्रियांका कायम प्रेक्षकांना कपल गोल्स देत आले. मात्र ते सगळ्यात जास्त चर्चेत आले ते त्यांच्या सरोगसीमुळे. २०२२ मध्ये प्रियांका आणि निक यांनी सरोगसीद्वारे एका मुलीला जन्म दिला. त्यांच्या लेकीचं नाव मालती मेरी असं आहे. मात्र सरोगसी केल्याने तिला प्रचंड ट्रोल केलं गेलं. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने ट्रोलर्सना उत्तर देत मालतीसाठी सरोगसीचा निर्णय का घेतला याचं कारण सांगितलं आहे. .एका मुलाखतीत प्रियांका म्हणाली, 'तिच्या जन्माच्या वेळी खूप अडचणी आल्या होत्या. २७ आठवड्यांतच ती जन्माला आली होती आणि १०० दिवसांपेक्षा जास्त काळ एनआयसीयू (निओनेटल इंटेंसिव्ह केअर युनिट) मध्ये राहिली. मालतीचा जन्म झाला तेव्हा मी ऑपरेशन थिएटरमध्येच होते. ती खूपच लहान होती; अगदी माझ्या हातापेक्षाही लहान. आम्ही दररोज तिच्याबरोबर वेळ घालवत होतो. त्यावेळी ती वाचेल की नाही, याचीही आम्हाला खात्री नव्हती.' .ती पुढे म्हणाली, 'माझ्या लेकीचा जन्म हा माझ्यासाठी एक चमत्कारच आहे. तिचा जन्म झाल्यानंतर मला माझं सगळं आयुष्य जणू थांबल्यासारखं वाटलं. मला अजूनही सतत भीती वाटत राहते.' Vogue ला दिलेल्या मुलाखतीत प्रियंकाने तिने सरोगसी का केली याबद्दल सांगितलंय. ती म्हणाली, 'मला काही वैद्यकीय अडचणी होत्या आणि त्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागला. मला आनंद आहे की, मला हा पर्याय उपलब्ध होता. मी काय सहन केलं आहे, ते तुम्हाला (ट्रोल करणाऱ्यांना) माहीत नाही. मी माझ्या किंवा माझ्या मुलीच्या वैद्यकीय परिस्थितीबद्दल कुणालाही सार्वजनिकपणे सांगू शकत नाही.'.धाडस केलं आणि टोकन अमाऊंट भरूनच टाकली... मराठमोळ्या इन्फ्ल्युएन्सरने मुंबईत घेतलं स्वतःचं घर; शेअर केले फोटो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.