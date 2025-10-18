Premier

कुणी बघितलं तर मी नाही बनणार... अनारस्यांबद्दल पृथ्वीक प्रतापने सांगितलेली गंम्मत तुम्हाला ठाऊक आहे का?

ANARASE MAKING STORY OF PRITHVIK PRATAP : लोकप्रिय मराठी अभिनेता पृथ्वीक प्रताप याने त्याच्या आजीची दिवाळी विशेषतः अनारसे बनवतानाची आठवण सांगितली आहे.
Payal Naik
दिवाळी म्हंटली की घराघरात साफसफाई सुरू होते. ठिकठिकाणी दुकानं सजतात, घराला तोरण लागतं. फुलांनी, कंदिलांनी, शोभेच्या वस्तुंनी बाजारपेठ फुलते. साड्यांची, भांड्यांची जोरदार खरेदी होते. फटाके वाजवण्यासाठी सगळ्यांची रांग लागते. मात्र या सगळ्यात विशेष महत्व असतं ते फराळाला. लाडुं करंज्या, चकल्या, चिवडा, शंकरपाळी, नानकटाई असे कितीतरी पदार्थ स्त्रिया घरी बनवतात. मात्र या सगळ्या फराळात नावं ठेवली जातात ती अनारस्यांना. कारण अनारसे करायला अवघड असतात आणि ते प्रत्येकवेळी नीट बनत नाहीत, आता अभिनेता पृथ्वीक प्रताप याने त्याच्या घरची दिवाळीची आठवण सांगितली आहे. जेव्हा त्याची आजी अनारसे करायची तेव्हा त्याला तिथे पहारेकरी म्हणून उभी करायची.

