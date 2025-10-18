कुणी बघितलं तर मी नाही बनणार... अनारस्यांबद्दल पृथ्वीक प्रतापने सांगितलेली गंम्मत तुम्हाला ठाऊक आहे का?

दिवाळी म्हंटली की घराघरात साफसफाई सुरू होते. ठिकठिकाणी दुकानं सजतात, घराला तोरण लागतं. फुलांनी, कंदिलांनी, शोभेच्या वस्तुंनी बाजारपेठ फुलते. साड्यांची, भांड्यांची जोरदार खरेदी होते. फटाके वाजवण्यासाठी सगळ्यांची रांग लागते. मात्र या सगळ्यात विशेष महत्व असतं ते फराळाला. लाडुं करंज्या, चकल्या, चिवडा, शंकरपाळी, नानकटाई असे कितीतरी पदार्थ स्त्रिया घरी बनवतात. मात्र या सगळ्या फराळात नावं ठेवली जातात ती अनारस्यांना. कारण अनारसे करायला अवघड असतात आणि ते प्रत्येकवेळी नीट बनत नाहीत, आता अभिनेता पृथ्वीक प्रताप याने त्याच्या घरची दिवाळीची आठवण सांगितली आहे. जेव्हा त्याची आजी अनारसे करायची तेव्हा त्याला तिथे पहारेकरी म्हणून उभी करायची. .अभिनेता पृथ्वीक प्रताप याने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. तो 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मधून घराघरात पोहोचला. पृथ्वीकने नुकतीच जस्ट नील थिंग्सला मुलाखत दिली. यात बोलताना तो म्हणाला की तो देखील आजीला फराळ बनवायला मदत करायचा. या मुलाखतीत त्याने त्याच्या आजीने अनारस्यांबाबत त्याला सांगितलेल्या गोष्टी शेअर केल्या आहेत. यात तो म्हणतो, 'अजून एक... अनारसे, अनारसे मला खूप आवडतात. पण बनत नाहीत ते नीट. मला त्यांची गंम्मतच कळत नाही. या काय भाकडकथा माझ्या आजीने मला सांगून ठेवल्यात.'.अनारसे म्हणजे नवी नवरीतो पुढे म्हणाला, 'ही कुठली नव्या नावरीसारखी वागणारी डिश आहे मला कळत नाही की कुणीतरी आलं तर मी नाही बनणार. कुणीतरी बघितलं की मी नाही बनणार. हे काय आहे. म्हणजे? तुला माहीत आहे का की अनारस्यांबद्दल असं म्हणतात की अनारसे कुणी बघितले ना करताना तर ते बनत नाहीत नीट. ते तुझे तुझे गपचूप बनवायचे असतात. हे माझ्या आजीने मला सांगितलं होतं. हेच कारण आहे ते नीट बनत नाहीयेत. भाई माझं कामच काय होतं? करंज्या करा नाहीतर अनारसे बनवत असेल आजी तर दरवाज्याची कडी लावा. बाहेरून कुणी बघितलं नाही पाहिजे भाई मला खायचेत.'.यावर अनेक नेटकऱ्यांनी देखील आपलं मत मांडलं आहे. तो म्हणतोय ते खरं आहे. 'कुणी बघितलं तर ते बिघडतातच आणि मग खायला मिळत नाहीत.', 'हो बाळा तेच खरंय. पहाटे 4 वाजता उठून आमची आज्जी बनवायची दिवाळीला', 'ते पायाळतात म्हणून बनत नाहीत.... heat balance हे कारण आहे... काही गोष्टींना आणि रूढीना शास्त्रीय कारण असतात.' अशा कमेंट करत अनेकांनी ही गोष्ट खरी असल्याचं सांगितलंय. .१० वर्षांपासून गायब आहे 'मुन्नाभाई MBBS' मधला अभिनेता; आईला विचारलं मुव्ही बघायला येतेस का आणि... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.