‘कुरळे ब्रदर्स’ची धमाल आता घरबसल्या! ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ आता ओटीटीवर, कधी कुठे पाहाल?

ब्लॉकबस्टर 'साडे माडे तीन' या गाजलेल्या मराठी कॉमेडी चित्रपटाची आठवण पुन्हा ताजी करत आणि प्रेक्षकांना नॉस्टॅल्जियाचा खास अनुभव देत, मराठी प्रेक्षकांसाठी या चित्रपटाचा सिक्वेल 'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन' आता वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियरसह प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. येत्या १९ मार्च २०२६ पासून हा चित्रपट अल्ट्रा झकास मराठी ओटीटीवर पाहता येणार आहे. हलक्याफुलक्या विनोदाने, कुरळे बंधूंच्या भन्नाट गोंधळाने आणि धमाल प्रसंगांनी भरलेला हा सिक्वेल प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा हसण्याचा जबरदस्त अनुभव देणार आहे.. 'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन' या चित्रपटाचे लेखन व दिग्दर्शन अंकुश चौधरी यांनी केले आहे. या चित्रपटात मराठी सिनेसृष्टीतील दिग्गज आणि लोकप्रिय कलाकार अशोक सराफ, मकरंद अनासपुरे, भरत जाधव, सिद्धार्थ जाधव आणि संजय नार्वेकर यांच्यासोबतच रिंकू राजगुरू, समृद्धी केळकर आणि संकेत पाठक यांचा दमदार अभिनय पाहायला मिळणार आहे. .चित्रपटाची कथा रतन, चंदन आणि मदन या तीन विचित्र स्वभावाच्या भावांभोवती फिरते. तिघांचं एक गॅरेज असतं आणि तिथे त्यांनी एक कडक नियम बनवलेला असतो - "No Ladies, No Marriage!" पण अचानक घडलेल्या काही घटनांमुळे त्यांच्या आयुष्यात एका महिलेची एंट्री होते आणि मग सुरू होतो गोंधळ, गैरसमज आणि भन्नाट प्रसंग. जुन्या सवयी आणि नव्या अडचणींच्या या मजेशीर टक्करमध्ये या तिन्ही भावांचं आयुष्य अक्षरशः उलथापालथ होतं आणि प्रेक्षकांना मिळतो खळखळून हसवणारा कॉमेडीचा फुल डोस. भरपूर धमाल, मजेदार प्रसंग आणि दमदार कलाकारांची जुगलबंदी अनुभवण्यासाठी 'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन' हा चित्रपट १९ मार्च २०२६ पासून फक्त अल्ट्रा झकास या मराठी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर नक्की पहा.