उघडणार आठवणींचा पेटारा की टॉर्चर चा मारा? कसा आहे 'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन' चित्रपट

समीक्षक- संदेश वाहाणे २००६ साली प्रदर्शित झालेल्या 'साडे माडे तीन' या चित्रपटाने प्रेक्षकांना आपल्या प्रेमात पाडलं होतं. या चित्रपटात अभिनेते अशोक सराफ, मकरंद अनासपुरे, भरत जाधव आणि अभिनेत्री अमृता खानविलकर हे मुख्य भूमिकेत होते. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसावर बक्कळ कमाई केली होती. मदन, चंदन आणि दादा यांचं त्रिकुट प्रेक्षकांना आवडलं होतं. आता याच चित्रपटाचा सिक्वेल प्रदर्शित झालाय. 'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन' हा चित्रपट १३ फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित झाला. तीन मुख्य कलाकार तेच असले तरी रिंकू राजगुरूची चित्रपटात एंट्री झालीये. या चित्रपटाकडून प्रेक्षकांच्या प्रचंड अपेक्षा होत्या. चला जाणून घेऊया कसा आहे हा चित्रपट?.या चित्रपटाचा पहिला भाग अभिनेता अंकुश चौधरी याने दिग्दर्शित केलेला. या चित्रपटाचा दिग्दर्शकदेखील तोच आहे. मात्र या भागात कलाकार तेच असले तरी त्यांचा जुना चार्म प्रेक्षकांना दाखवण्यात दिग्दर्शक कमी पडलाय. अशोक सराफ, मकरंद अनासपुरे, भरत जाधव हे कलाकार म्हणजे विनोदाचे हुकुमी एक्के आहेत. असं असतानाही या दिग्गज कलाकारांचा दिग्दर्शकाला योग्य तो वापर करून घेता आलेला नाही. कथा ही अगदीच जुनी असल्याने चित्रपट पाहताना हिंदीतल्या 'गोलमाल अगेन'ची आठवण येते. लेखन कमकुवत असल्याने कॉमेडी सीन्स पंचलाईन कुठेही काम करताना दिसत नाहीत. सिद्धार्थ जाधव आणि रिंकू राजगुरू यांच्या कामाचंही कौतुक आहे. पहिल्या भागाच्या तुलनेत यात 'कुरळे ब्रदर्स'ला स्क्रीन टाइम कमी मिळालाय . .चित्रपटाच्या जमेच्या बाजू सांगायच्या झाल्या तर काही डायलॉग्समधून प्रेक्षक पुन्हा जुन्या आठवणीत रमतात. 'कुरळे ब्रदर्स'ची केमिस्ट्री आणि त्यांचे भन्नाट वन-लाइनर्स आजही प्रेक्षकांना हसवत आहेत. तर आपल्या आवडत्या कलाकारांना पडद्यावर एकत्र पाहून मन मात्र नक्की सुखावतं. शेवटच्या सीनमधली लढाई ९०च्या दशकातली वाटत असली तरी ती पाहताना मजा येते. रिंकू चित्रपटात स्वतःची छाप पाडू शकली नसली तरी तिचं असणं चाहत्यांसाठी सुखावणारं आहे. स्टोरीचा आधीच येत असल्याने प्रेक्षक चित्रपटात म्हणावे तितके गुंतत नाहीत. एकूणच काय तर हा चित्रपट पहिल्या भागापेक्षा कमकुवत ठरला असला तरी जुन्या आठवणी जाग्या करणारा ठरलाय त्यामुळे थिएटरमध्ये एकदा बघण्यासारखा नक्कीच आहे.