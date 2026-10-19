त्याने स्वतःच स्वतःचा जीव घेतला... लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्या निधनावर भाऊ पुरुषोत्तम बेर्डे यांचं मोठं वक्तव्य; म्हणाले- कुणाचंही ऐकलं नाही...

आपल्या अभिनयाने मराठी सिनेसृष्टीला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवणारे आणि प्रेक्षकांच्या गळ्यातला ताईत बनलेले लोकप्रिय अभिनेते लक्ष्मीकांत बेर्डे यांनी फार लवकर प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. त्यांच्या टायमिंगला कुणीही आव्हान देऊ शकत नव्हतं. त्यांच्या चित्रपटांची यादी फार मोठी आहे. हिंदीमध्येही त्यांनी आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवला. मात्र त्यांना व्यसन जडलेलं आणि त्याच व्यसनाने त्यांना प्रेक्षकांपासून कायमचं दूर नेलं. वयाच्या ५० व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं. त्यांच्या निधनाने सगळ्यांनाच धक्का बसला होता. मात्र त्यांच्या मृत्यूला ते स्वतःच जबाबदार असल्याचं वक्तव्य त्यांचे चुलत भाऊ पुरुषोत्तम बेर्डे यांनी केलेलं. .पुरुषोत्तम हे लेखक आणि दिग्दर्शक आणि निर्माते आहेत. त्यांनी सिनेमागल्लीला मुलाखत दिलेली. यात बोलताना ते म्हणाले, 'लक्ष्याचं आज आपल्यात नसणं हे माझ्यासाठी मोठं नुकसान आहे. त्याच्या मनात काय आहे हे मला काहीही न बोलता कळायचं. त्याचा माझ्यावर प्रचंड विश्वास होता. तो मला म्हणाला होता तू तुझी स्क्रीप्ट घेऊन निर्मात्यांकडे जात नाहीस. तू हिंदीत यायची गरज आहे. मी त्याला सांगितलं होतं तू माझा वशिला कुठे लावायचा नाहीस. त्याने हळूहळू स्वत:ला संपवलं. तो खूप डॉमिनेटिंग होता. कोणाचंच ऐकायचा नाही. मी त्याला कधीच सांगू शकलो नाही की तू या या गोष्टींपासून लांब राहा.'.ते पुढे म्हणाले, 'सुपरस्टार झाल्यावर त्याची जीवनशैलीच अशी झाली होती. त्याला खरंतर आध्यात्माची गरज होती. पण हे त्याला कसं सांगावं मला कळत नव्हतं. या क्षेत्रात आध्यात्म खूप आवश्यक आहे. अशोक सराफ हे किती प्रोफेशनल आहेत. निवेदिता त्यांच्या गोष्टींची काळजी घेते. लक्ष्मीकांतने कधीच ऐकलं नाही. बायकोचंही ऐकलं नाही. लक्ष्मीकांत स्वत:च सगळे निर्णय घ्यायचा. ऑन द स्पॉट अॅडिशन घेणे हा त्याचा गुण होता. पण त्याने आपल्या या गुणाचा योग्य तिथे फायदा घेतला नाही. पण तो आयुष्यात कोणालाही सरेंडर झाला नाही. आज त्याचं नसणं हे सगळ्यात मोठं नुकसान. याचं कारणही तो स्वत:च आहे.'.माझे वडील गेलेले आणि त्यांना फोटो काढायचे होते... प्रमोद महाजनांच्या निधनानंतर काय घडलेलं? राहुल महाजन म्हणाला- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.