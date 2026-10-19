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त्याने स्वतःच स्वतःचा जीव घेतला... लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्या निधनावर भाऊ पुरुषोत्तम बेर्डे यांचं मोठं वक्तव्य; म्हणाले- कुणाचंही ऐकलं नाही...

Purushottam Berde Reveals Laxmikant Berde’s Death Reason : लोकप्रिय लेखक दिग्दर्शक पुरुषोत्तम बेर्डे यांनी लक्ष्मीकांत यांच्याशी संबंधित अशी गोष्ट सांगितली जी ऐकून सगळ्यांनाच आश्चर्य वाटलं.
purushottam berde on laxmikant berde

purushottam berde on laxmikant berde

esakal

Payal Naik
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आपल्या अभिनयाने मराठी सिनेसृष्टीला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवणारे आणि प्रेक्षकांच्या गळ्यातला ताईत बनलेले लोकप्रिय अभिनेते लक्ष्मीकांत बेर्डे यांनी फार लवकर प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. त्यांच्या टायमिंगला कुणीही आव्हान देऊ शकत नव्हतं. त्यांच्या चित्रपटांची यादी फार मोठी आहे. हिंदीमध्येही त्यांनी आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवला. मात्र त्यांना व्यसन जडलेलं आणि त्याच व्यसनाने त्यांना प्रेक्षकांपासून कायमचं दूर नेलं. वयाच्या ५० व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं. त्यांच्या निधनाने सगळ्यांनाच धक्का बसला होता. मात्र त्यांच्या मृत्यूला ते स्वतःच जबाबदार असल्याचं वक्तव्य त्यांचे चुलत भाऊ पुरुषोत्तम बेर्डे यांनी केलेलं.

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