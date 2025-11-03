मित्रांसोबत दारू प्यायला जाताय? मग पुष्कर श्रोत्रीने सांगितलेले 'हे' चार नियम नक्की पाळा, म्हणतो- माझे वडील म्हणाले...

पुष्कर श्रोत्री हे मोठ्या पडद्यावरील लोकप्रिय नाव आहे. त्याने अनेक चित्रपट आणि नाटकात काम केलंय. त्याची 'हम तो तेरे आशिक हैं' ही मालिका चांगलीच गाजली होती. यातली त्याची भूमिकाही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली होती. सध्या पुष्करने केलेलं एक वक्तव्य सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. आई-वडिलांचं आणि मुलांचं नातं कसं असावं हे त्याने एका मुलाखतीत सांगितलंय. सोबतच त्याच्या वडिलांनी त्याला दारू पितानाचे चार नियम सांगितले होते तेदेखील त्याने सांगितले आहेत. .पुष्करने नुकतीच आरपार या युट्युब चॅनेलला मुलाखत दिली. यात बोलताना तो म्हणाला, 'पालक आणि मुलांमधील संबंध, पालकांनी मुलांना काय शिकवलं पाहिजे, याबद्दल पुष्कर श्रोत्री म्हणाला, “पालकांकडून मुला-मुलींना शेजारी बसवून सर्व प्रकारचं शिक्षण दिलं गेलं पाहिजे. आपण म्हणतो ना की जेव्हा वडिलांचा शर्ट मुलाला येतो, तेव्हा तो त्याचा मित्र होतो. जेव्हा वडिलांच्या चपलेत मुलाचा पाय गेला, म्हणजे तो मोठा झाला. यापेक्षा जग आता पुढे गेलेलं आहे. तर मुलाला शेजारी बसवा, त्याला सगळ्या गोष्टींची नीट कल्पना द्या. पौगंडावस्थेत मुलांना सगळ्या गोष्टींची नीट कल्पना द्या की अमुक ही गोष्ट केलीस तर त्याचा परिणाम काय असणार आहे. याचा तोटा होऊ शकतो. हे असं करू नये, हे असं करावं, हे मुलांना शिकवलं गेलंच पाहिजे. हे मुलीला आईकडून शिकवलं गेलंच पाहिजे.'.दारू पितानाचे चार नियम पुष्कर पुढे म्हणाला, 'या पलीकडे आई-वडिलांनी मुलांना शेजारी बसवून अगदी बाहेर कसं वागायचं, याबरोबरच जर तुम्हाला बाहेर सार्वजनिक ठिकाणी दारू प्यायची असेल तर ती कशी घ्यावी, किती घ्यावी, कोणाबरोबर घ्यावी हे सांगितलं गेलं पाहिजे. माझ्या वडिलांनी मला सांगितलं होतं की चार गोष्टी लक्षात ठेव, एकटा दारू प्यायला जायचं नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे दारू पिताना तू काय खातोस ते सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. पौष्टिक खा, उगाच काहीतरी अरबट-चरबट खाऊन शरीराची हानी करून घेऊ नकोस.'.तो पुढे म्हणाला, 'तिसरी गोष्ट, तू ज्यांच्याबरोबर दारू प्यायला जात आहेस ते तुझे मित्र आहेत ना याची खात्री करू घे. चौथी आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, दारू पिताना चर्चेसाठी असणारे विषय हे राजकारण, क्रिकेट किंवा ज्यामुळे वाद होतील, असे विषय घेऊ नयेत.' पुष्करच्या चित्रपटांबद्दल सांगायचं तर तो ‘सखी’, ‘वादळवाट’, ‘असेही एकदा व्हावे’, ‘डबल सीट’, ‘एक डाव धोबी पछाड’, ‘आजचा दिवस माझा’, ‘उबुंटू’ अशा मालिका आणि चित्रपटांमध्ये झळकला आहे. .लोकांना वाटतं की मी... मांजरेकरांनी सांगितलं शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत सिद्धार्थ बोडकेला घेण्याचं कारण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.