Movie Review : राहू केतू - कल्पनारम्य कथेला विनोदाची रंजक झालर

Entertainment News : अभिनेता वरुण शर्मा आणि अभिनेता पुलकित सम्राट यांनी ‘फुकरे’ या चित्रपटातून सगळ्यांचे चांगलेच मनोरंजन केले होते. ‘फुकरे’ची फ्रॅचाईझी कमालीची लोकप्रिय ठरली होती. आता हे दोन विनोदी कलाकार ‘राहू केतू’ या हिंदी चित्रपटासाठी एकत्र आले आहेत. लेखक व दिग्दर्शक विपुल विज यांनी त्या दोघांना या चित्रपटासाठी एकत्र आणले आणि त्यांनी या चित्रपटामध्येही तितकीच धमाल आणि मस्ती केली आहे. .आपल्या ज्योतिषशास्त्रात राहू आणि केतू ही नावं ऐकताच डोळ्यांसमोर येतो तो अचानक गोंधळ, अनपेक्षित घटना आणि आयुष्याला कलाटणी देणारे विविध प्रसंग. लेखक-दिग्दर्शक विपुल विज यांनी याच संकल्पनेवर आधारित ‘राहू केतू’ हा चित्रपट बनविला आहे. विनोद आणि फॅण्टसी यांचे उत्तम मिश्रण या चित्रपटात आहे. कठपुतळी आणि अॅनिमेशनच्या माध्यमातून सांगितलेली ही कथा सुरुवातीलाच प्रेक्षकांना आपल्याशी जोडून घेणारी आहे आणि पुढे काय घडणार याची उत्सुकता निर्माण करणारी आहे..कथा सुरू होते हिमाचलमधील एका गावातून. येथे फुफा (पियुष मिश्रा) आपल्या गाढवासोबत लेखक चुरूलाल शर्मा (मनु ऋषी चढ्ढा) यांच्या घरी येतो. चुरूलालकडे एक जादुई पुस्तक असते. हे पुस्तक फुफांनीच त्यांना दिलेले असते. या पुस्तकात जे काही लिहिले जाते तेच प्रत्यक्षात घडते, असे फुफा सांगतात. मात्र, चुरूलाल सांगतो की, हेच पुस्तक आता त्याच्या अडचणींचे कारण ठरलेले आहे. त्याने निर्माण केलेली दोन अपशकुनी पात्रे अर्थात राहू (वरुण शर्मा) आणि केतू (पुलकित सम्राट) प्रत्यक्षात मनालीमध्ये अवतरलेली असतात आणि सर्वत्र गोंधळ घालत असतात. मग फुफा चुरूलालला अशी कथा लिहिण्याची युक्ती सांगतो, ज्यामुळे या राहू-केतूंचा अपशकुनी प्रभाव भ्रष्ट लोकांवर पडेल आणि हिमाचलमधून भ्रष्टाचार नष्ट होईल. मग सुरू होतो भ्रष्टाचाराविरुद्धचा लढा. या पुस्तकात जे काही लिहिले जाते, तेच हे दोघे करून दाखवतात. त्यामध्ये त्यांना साथ मिळते मिनू (शालिनी पांडे)ची. आपल्या विनोदी आणि हटके प्रयत्नातून ते भ्रष्ट व्यवस्थेला चांगलाच धडा शिकवितात. .दिग्दर्शक विपुल विज यांनी या कथेला चांगलेच टर्न आणि ट्विस्ट दिले आहेत. त्यामुळे चित्रपट उत्कंठावर्धक झाला आहे. वरुण शर्मा, पुलकित सम्राट, पियुष मिश्रा, शालिनी पांडे, चंकी पांडे, अमित सियाल, मनु ऋषी चढ्ढा, सुमित गुलाटी या सगळ्याच कलाकारांनी आपापली कामे चोख केली आहेत. विशेष बाब म्हणजे वरुण शर्मा आणि पुलकित सम्राट यांनी कमालच केली आहे. त्यांच्या प्रत्येक प्रसंगातून हास्य, धमाल आणि गोंधळ निर्माण होतो खरा. परंतु तितकीच उत्सुकता वाढते. मिनू टॅक्सीच्या भूमिकेत अभिनेत्री शालिनी पांडेने आपली चमकधमक छान दर्शविली आहे. चंकी पांडे यांनीदेखील आपल्या भूमिकेला चांगला न्याय दिला आहे. पियुष मिश्रा यांनी फुफाची भूमिका प्रभावीपणे साकारली आहे. .हिमाचल प्रदेशातील निसर्गरम्य दृश्ये सिनेमॅटोग्राफर मनोज सोनी यांनी आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये छान टिपलेली आहेत. चित्रपटातील गाणी कथेला गती देणारी आहेत. चित्रपटातील संवाद हटके आणि हास्य निर्माण करणारे आहेत. तांत्रिक बाबीमध्ये चित्रपट चांगला झाला आहे. मात्र चित्रपटाचा पूर्वार्ध फारसा खुललेला नाही. कथानकाची गती काहीशी सैल झाल्यासारखी दिसते; परंतु उत्तरार्धात चित्रपट चांगली गती घेतो आणि आपल्या मनामध्ये उत्सुकता निर्माण करतो. एकूणच सांगायचे तर हलक्याफुलक्या कथानकाचा हा चित्रपट हास्य आणि धमाल करणारा आहे. विनोद आणि फॅण्टसी यांचे उत्तम मिश्रण या चित्रपटात आहे..Bigg Boss Marathi 6 : इंग्रजी झाडणाऱ्या दिव्याला अनुश्रीने शिकवला मराठीचा धडा ! प्रेक्षक म्हणाले "हिला असंच पाहिजे" .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.