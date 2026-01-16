Premier

Movie Review : राहू केतू - कल्पनारम्य कथेला विनोदाची रंजक झालर

Rahu Ketu Movie Review : राहू केतू हा नवा सिनेमा नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीस आला आहे. कसा आहे हा सिनेमा आणि या सिनेमाला किती स्टार्स मिळाले जाणून घेऊया.
Rahu Ketu Movie Review

Rahu Ketu Movie Review

esakal

Santosh Bhingarde
Updated on

Entertainment News : अभिनेता वरुण शर्मा आणि अभिनेता पुलकित सम्राट यांनी ‘फुकरे’ या चित्रपटातून सगळ्यांचे चांगलेच मनोरंजन केले होते. ‘फुकरे’ची फ्रॅचाईझी कमालीची लोकप्रिय ठरली होती. आता हे दोन विनोदी कलाकार ‘राहू केतू’ या हिंदी चित्रपटासाठी एकत्र आले आहेत. लेखक व दिग्दर्शक विपुल विज यांनी त्या दोघांना या चित्रपटासाठी एकत्र आणले आणि त्यांनी या चित्रपटामध्येही तितकीच धमाल आणि मस्ती केली आहे.

Loading content, please wait...
movie review
Entertainment news
Entertainment Field
bollywood news

Related Stories

No stories found.