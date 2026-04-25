माझी चूक नव्हती... घटस्फोटाबद्दल पहिल्यांदाच बोलला राहुल देशपांडे; म्हणाला, 'कुठेतरी बाहेर लफडं असेल...'

मराठमोळा लोकप्रिय गायक राहुल देशपांडे याने वर्षभरापूर्वी तो घटस्फोट घेत असल्याची घोषणा केली होती. त्याने नेहा देशपांडेसोबत घटस्फोट घेतला. त्यानंतर त्याला ट्रोल करण्यात आलं. राहुलने सोशल मीडियावर ही गोष्ट सांगितली. त्यानंतर त्याला अनेकांचे आले होते. त्याने एकही फोन घेतला नाही असं राहुल एका मुलाखतीत सांगितलीये. मित्र म्हणेला दिलेली मुलाखतीत त्याने आपल्या घटस्फोटाबद्दल भाष्य केलंय. .या मुलाखतीत राहुल म्हणाला, 'आमचे संबंध आताही खूप चांगले आहेत. आम्ही रेणुकाचे आई-वडील आहोत आणि कायम राहू. आताही मी रेणुकाची पोस्ट टाकली, त्यात नेहा होती. नेहाने पोस्ट टाकली, त्यात मी होतो. एखादा अध्याय संपल्यानंतर कशी तुझी चूक होती, कशी माझी चूक नव्हती असं सांगतो, पण आमच्यात तसं काहीच नव्हतं. घटस्फोट काही मुद्दामहून होत नाही, त्याला विविध कारणं असतात. त्यात तुमचीही चूक असते, तुम्हाला वाटतं समोरच्याचीही आहे, तर त्याचीही चूक असते. अशा गोष्टींना नेहमी दोन बाजू असतात. मला वाटतं की कारण नसताना आपण त्याचा खूप मोठा बाउ करतो.' .तो पुढे म्हणाला, 'घटस्फोटाच्या घोषणेनंतर लोकांनी फोन केले, पण कोणाचेच फोन घेतले नाही. कारण ही माझी वैयक्तिक बाब आहे, मला त्याबद्दल कुणाशीच बोलायचं नव्हतं. फोन उचलून मी काय बोलणार? मी कसा बरोबर आहे, माझ्यावर कसा अन्याय झाला हे मी का सांगणार, कारण ते झालंच नाहीये. ही वैयक्तिक गोष्ट आहे, पण ती कुणाच्याही बाबतीत घडू शकते. यामुळे दोन्ही व्यक्ती वाईट ठरत नाहीत किंवा कोणाची चूक आहे, याला अक्कल नाही, याचं कुठेतरी बाहेर लफडं असेल अशा गोष्टींना काही अंत नाही.'.घटस्फोट ही तुमची वैयक्तिक गोष्ट, ती सोशल मीडियावर का सांगितली? राहुल देशपांडे म्हणाला, 'मला असं वाटलं की...'.