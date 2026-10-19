माझे वडील गेलेले आणि त्यांना फोटो काढायचे होते... प्रमोद महाजनांच्या निधनानंतर काय घडलेलं? राहुल महाजन म्हणाला

एक काळ होता जेव्हा राहुल महाजन हे नाव टीव्हीवर प्रचंड चर्चेत होतं. तो भाजप पक्षाचे दिवंगत नेते प्रमोद महाजन यांचा मुलगा आहे. त्याने राजकारणात न येता वेगळ्याच क्षेत्रात जम बसवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र राहुल त्याच्या चांगल्या कामांसाठी नाही तर त्याच्यावर झालेल्या आरोपांमुळे आणि त्याच्या लग्नांमुळे चर्चेत राहिला. सगळयात मोठी गोष्ट म्हणजे प्रमोद महाजन यांच्या मृत्यूनंतर महिन्याभरातच त्याला अंमली पदार्थाच्या सेवनासाठी अटक करण्यात आली होती. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत राहुलने त्याच्या वडिलांच्या निधनावेळी काय घडलेलं याबद्दल सांगितलं आहे. .राहुलने नुकतीच सुभोजित घोष यांच्या पॉडकास्टला मुलाखत दिली. यात बोलताना तो म्हणाला, 'वडिलांच्या निधनाबद्दल समजल्यानंतर मी घाईघाईने रुग्णालयात पोहोचलो. रुग्णालयाच्या बाहेर अवती-भोवती मीडियाची प्रचंड गर्दी होती. माझे फोटो काढण्यासाठी, प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी पत्रकारांनी माझ्याभोवती गराडा घातला होता. १० ते १५ कॅमेरे माझ्या तोंडावर, दुःखाच्या क्षणी आपल्याला सावरण्याची संधी देण्याऐवजी प्रत्येकजण प्रतिक्रिया टिपण्याच्या प्रयत्नात होता, त्या क्षणी मला खूप अस्वस्थ वाटलं. 15-20 लोक माझ्या चेहऱ्यावर येऊन माझे फोटो काढत होते. ज्याला जितके चांगले हावभाव टिपता येत होते, त्याला तितकी मजा येत होती. वडिलांच्या अंत्यसंस्कारावेळी जवळपास 400 कॅमेरे आजूबाजूला होते.'.महिन्याभरातच झाली अटक वडील प्रमोद महाजन यांच्या निधनाच्या महिन्याभरातच राहुलला दुसरा धक्का बसला. त्याला अटक करण्यात आली. वडिलांच्या निधनानंतर त्याला तिहार जेलमध्ये जावं लागलं. जून २००६ मध्ये राहुलला अमली पदार्थ प्रकरण आणि पुरावे नष्ट केल्याच्या आरोपाखाली दिल्ली पोलिसांनी अटक केली. तेव्हा १ जूनच्या रात्री राहुल प्रमोद महाजन यांचे खासगी सचिव आणि इतर काही मित्र तिथं एकत्र जमले होते. तिथे मद्य आणि अंमली पदार्थाचं सेवन झाल्याचं तपासात आढळून आलेलं. ही घटना शासकीय निवास्थानात घडली. पार्टीमध्ये हे पदार्थ सेवन केल्याने राहुलची तब्येत खालावली आणि त्याला थेट व्हेंटिलेटरवर ठेवावं लागलं. पोलिसांनी तपस केल्यावर सगळं उघड झालं. तपास होणार म्हणून निवासस्थानातील ड्रग्जच्या पुड्या, ग्लास आणि इतर वस्तू हटवून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप राहुल आणि त्यांच्या साथीदारांवर ठेवण्यात आला होता. .राहुलने तीन लग्न केली. राहुलने पहिलं लग्न श्वेता सिंहशी केलं होतं. त्यानंतर त्याने डिंपी गांगुलीशी विवाह केला. त्याचं तिसरं लग्न नतालिया इलीनाशी झालं. मात्र त्याचा एकही संसार टिकला नाही. .ए, माझं बोलणं नीट ऐक... टायगर श्रॉफवरील हल्ल्यानंतर बिश्नोई गँगची सलमान खानला उघड उघड धमकी; म्हणाले- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.