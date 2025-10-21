तुला लाज कशी वाटली नाही... ती जाहिरात केली आणि शम्मी कपूर यांच्यावर भडकले राज कपूर; वाचा तो किस्सा

धनंजय कुलकर्णी एकाच कालखंडात रुपेरी पडद्यावर कार्यरत असताना दोन कलावंत एकत्र काम करू शकत नाहीत, अशी अनेक उदाहरणे आहेत. नायक नायकांची आहेत तसेच दोन नायिकांचीदेखील आहेत. शम्मी कपूर आणि अशोक कुमार हे आयुष्यात कधीच एकत्र एका सिनेमात आले नाहीत. खरंतर शम्मी कपूर अशोक कुमार यांचे प्रचंड मोठा फॅन होते. एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितले होते, की अशोक कुमार यांचे चाळीसच्या दशकातील सिनेमे त्यांनी अनेक वेळा पाहिले होते. ‘अछुत कन्या’, ‘बंधन’ हे अशोक कुमार यांचे सिनेमे त्यांच्या आवडीचे होते..किस्मत’ हा अशोक कुमार यांचा चित्रपट तर शम्मी कपूर यांनी अक्षरशः पारायण केल्यासारखा पाहिला होता. पुढे अनेक वर्षांनी याच सिनेमाचा रिमेक जेव्हा ‘बॉयफ्रेंड’ या नावाने आला त्यात शम्मी यांनी नायकाची भूमिका केली होती. शम्मी कपूर यांनी या मुलाखतीत पुढे असे सांगितले, की ज्या वेळी माझा स्टारडम वाढला होता आणि माझ्या इशाऱ्यावर बॉलीवूड चालत होतं, त्या वेळीसुद्धा मला अशोक कुमार यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाली नाही, हे मी माझं खूप दुर्दैव समजतो. दादामुनीसारखा अभिनेता शतकातून एकदाच निर्माण होतो. .सत्तरच्या दशकामध्ये शम्मी कपूर चरित्र अभिनेत्याच्या भूमिका करू लागले. त्या वेळीसुद्धा त्यांना खूप अपेक्षा होती, की आपल्याला कधीतरी अशोक कुमार यांच्यासोबत काम करता येईल; पण इथेसुद्धा काही कारणांनी योग काही जुळून आलाच नाही. १९८२ साली अनपेक्षित एका जाहिरातीत या दोघांनी एकत्र काम केले. ‘पान पराग पान मसाला’ या जाहिरातीत ज्या वेळेला आपल्याला अशोक कुमारसोबत शूट करायचे आहे असे शम्मी कपूर यांना कळाले त्या वेळी ते टुनकन उडी मारून ‘याssहू’ असे ओरडले! कारण वर्षानुवर्षाची त्याची ‘तमन्ना’ आता पूर्ण होणार होती. ॲड एजन्सीला त्याने सांगितले, ‘‘मला या जाहिरातीचा एक पैसाही नको! मला अशोक कुमार यांच्यासोबत काम करता येते आहे, ही माझ्यासाठी अमूल्य अशी संधी आहे!’’ .अशोक कुमार आणि शम्मी कपूर यांची ही जाहिरात त्या वेळी दूरदर्शनवर प्रचंड गाजली. ‘पान पराग पान मसाला’ ही जाहिरात त्या काळी सर्वांच्या तोंडी होती. या जाहिरातीत जलाल आगादेखील होता. संपूर्ण देश विदेशात या जाहिरातीने एकच धूम मचवली होती. पण याच जाहिरातीमुळे शम्मी कपूरला त्याचे मोठे बंधू राज कपूरचा मोठा ओरडा ऐकून घ्यावा लागला होता. तो किस्सा असा आहे, की १९८२ साली हाँगकाँगमध्ये कपूर फॅमिलीचा मोठा सत्कार तिकडे होणार होता. त्यामुळे संपूर्ण कपूर फॅमिली हॉँगकॉँगला रवाना झाली होती. कार्यक्रम उत्तम झाला. ज्या वेळी हे लोक परतत होते त्या वेळी हॉँगकॉँग एअरपोर्टवर भरपूर भारतीय लोक होते. त्यांनी शम्मी कपूरला पाहताच ‘पान पराग पान पराग’ असे ओरडणे सुरू केले. शम्मी कपूरलादेखील आश्चर्य वाटले. पण खरी गंमत पुढेच आहे. प्रेक्षकांचे असे ओरडणे ऐकून राज कपूरला अतिशय वाईट वाटले. रागही आला. चिडून त्याने शम्मी कपूरला बाजूला घेतले आणि त्याला झाप झाप झापले! .राजकपूर शम्मी कपूरला म्हणाले, ‘‘तुला लाज कशी वाटली नाही ही जाहिरात करताना? कुठे गेला तुझा जंगली? कुठे गेला तुझा तिसरी मंजिल? कुठे गेला तुझा प्रिन्स आणि कुठे गेला तुझा दिल तेरा दिवाना? लोक सगळे सिनेमे विसरले. ठार विसरले. आता तुझी ओळख फक्त पान पराग म्हणून राहिली आहे. एक अभिनेता म्हणून तुझी ओळख पूर्ण पुसून गेली आहे. हे काय करून ठेवले आहेस? तू ही जाहिरात करण्यापूर्वी थोडादेखील विचार केला नाहीस का?’’ राज कपूर संतापून शम्मी कपूर यांना झापत होते. शम्मी कपूर शांतपणे ऐकून घेत होता. मोठा भाऊ वडिलांच्या ठिकाणी होता. त्याची कळकळ त्याला समजत होती. पण राज कपूर काही एक ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नव्हता. .या मुलाखतीत शम्मी कपूर पुढे सांगिलते , ‘‘आता मी राज कपूरला कसे समजावून सांगू की दादामुनीसोबत काही सेकंदांची जाहिरात करायला मिळते, हा माझ्या आयुष्यातील सर्वोच्च आनंदाचा क्षण होता! तो मी कसा गमावणार?’’ खैर, नंतर प्रकरण शांत झाले. शम्मी कपूरची अभिनेता म्हणून असलेली ओळख काही पुसली गेली नाही. पण पान परागच्या जाहिरातीने जगभरातून शम्मी कपूरला कौतुकाची थाप मिळाली असली तरी मोठ्या भावाकडून म्हणजे राज कपूरकडून त्याला चांगलाच ओरडा खायला मिळाला होता. .म्हणून आता मी दिवाळी साजरी करत नाही... दिलजीत दोसांझने सांगितली बालपणीची आठवण, म्हणाला- फटाक्याचा आवाज ऐकला तरी... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.