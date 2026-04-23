संजय दत्त, अभिषेकला सर्वाधिक तर जिनिलियाला सगळ्यात कमी , 'राजा शिवाजी'साठी कुणाला किती मानधन मिळालं?

'राजा शिवाजी' या चित्रपटाची सध्या सगळीकडे चर्चा आहे. १ मे २०२६ रोजी चित्रपटगृहात वादळ येणार आहे. नुकताच रितेश देशमुख याच्या 'राजा शिवाजी'चा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला. जो पाहून प्रेक्षकांनी अभिनेत्यावर कौतुकाचा वर्षाव केलाय. हा रितेशचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. या सिनेमासाठी तब्बल १०० कोटींचा खर्च आलाय. बॉलिवूड आणि मराठी इंडस्ट्रीमधील बिग बजेट असलेल्या सिनेमांमधील एक असणाऱ्या या चित्रपटात मोठमोठे चेहरे पाहायला मिळणार आहेत. अभिनेता रितेश देशमुख ते संजय दत्त, अभिषेक बच्चन यांनी या चित्रपटासाठी मोठी रक्कम घेतलीये. आता या कलाकारांच्या मानधनाचा आकडाही समोर आलाय. .मिळालेल्या माहितीनुसार, या चित्रपटासाठी छत्रपतींची भूमिका साकारणाऱ्या रितेशने तब्बल १५ ते १८ कोटींचं मानधन घेतलंय. तर संजय दत्त या चित्रपटात अफझलखानाच्या भूमिकेत दिसतोय. या भूमिकेसाठी त्याने ८ ते १० कोटींचं मानधन घेतलंय. त्याने 'धुरंधर २' साठी घेतलेल्या मानधनाच्या बरोबरची रक्कम त्याने या भूमिकेसाठीही घेतलीये. अभिनेता अभिषेक बच्चन याने या चित्रपटात शिवाजी महाराजांच्या भावाची संभाजी महाराजांची भूमिका साकारलीय. यासाठी त्याला ६ ते ८ कोटींचं मानधन देण्यात आल्याचं सांगण्यात येतं. .अभिनेत्री जिनिलिया देशमुख ही चित्रपटात सईबाईंच्या भूमिकेत दिसणार आहे. यासाठी जिनिलियाने १ ते २ कोटी रुपये घेतले आहेत. या चित्रपटाची निर्मातीदेखील तीच आहे. तर यापूर्वी छत्रपती शिवाजींची भूमिका साकारलेले महेश मांजरेकर आता लखुजी जाधव यांच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांना या भूमिकेसाठी २ ते ३ कोटी रुपये मिळाले आहेत. अभिनेता फरदीन खान शाहजहानच्या भूमिकेत दिसणार असून, त्यांना २ ते ३ कोटी रुपये मिळाल्याचे वृत्त आहे..विद्या बालन 'राजा शिवाजी'मध्ये ताझुल मुखीदारतच्या भूमिकेत दिसणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, तिला १.५ कोटी रुपये मिळाले आहेत. याशिवाय चित्रपटात भाग्यश्री मातोश्री जिजाऊंच्या भूमिकेत, सचिन खेडेकर शाहाजी भोसले आणि अमोल गुप्ते मोहम्मद आदिल शाह यांच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. हा चित्रपट पाहण्यासाठी आता प्रेक्षक १ तारखेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.