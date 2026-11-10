जाहिरातींसाठी स्टोरीबोर्ड बनवणारे राजेंद्र बगाटे आता बनले दिग्दर्शक; ‘चिकिझिंग’ची कथा कशी सुचली?

लहान मुलांचं विश्व मोठ्यांपेक्षा किती वेगळं असतं, त्यांच्या छोट्या इच्छा, हट्ट आणि कल्पनांमधून त्यांचं स्वतःचं एक जग तयार होत असतं. मुलांचं हेच निरागस विश्व उलगडणारा ‘चिकिझिंग’ हा मराठी चित्रपट येत्या १९ नोव्हेंबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. या चित्रपटातून राजेंद्र बगाटे दिग्दर्शनात पदार्पण करत आहेत. स्वतःच्या अनुभवांतून आणि लहान मुलांच्या स्वभावाचे निरीक्षण करत त्यांनी ‘चिकिझिंग’ची कथा आकाराला आणली. दिग्दर्शनाची आवड कशी निर्माण झाली, याविषयी बोलताना श्री. बगाटेते म्हणाले, ‘‘मी गेली १८ ते २० वर्षे जाहिरात क्षेत्रात स्टोरीबोर्ड आर्टिस्ट म्हणून काम करत आहे. या काळात अनेक दिग्दर्शकांसोबत काम करताना त्यांच्याकडून खूप काही शिकायला मिळाले. .'वेगवेगळ्या लोकांचे अनुभव आणि त्यांच्याकडून मिळालेले ज्ञान कुठेतरी वापरावे, असे वाटू लागले. त्यातून स्वतःची गोष्ट लिहून ती चित्रपटाच्या माध्यमातून मांडण्याची इच्छा निर्माण झाली.’’ चित्रपटाची कथा कशी सुचली यावर ते म्हणाले, “‘चिकिझिंग’च्या कथेमागची प्रेरणाही लहान मुलांचे निरागस जग हेच आहे. साधारण तीन ते पाच वर्षांच्या मुलांना व्यवहार, फायदा-तोटा किंवा सामाजिक चौकटींचे भान नसते. त्यांना जे वाटते ते ते मनापासून करतात. एखादी गोष्ट मिळाली नाही तरी काही वेळाने ते ती सहज विसरून पुन्हा आपल्या विश्वात रमू शकतात. मोठे झाल्यावर माणसाला अध्यात्मातून समजणारी ‘सोडून देण्याची’ वृत्ती लहान मुलांमध्ये नकळत असते. .मात्र मोठी माणसेच अनेकदा मुलांना आपल्या चौकटीत बसवण्याचा प्रयत्न करतात. हाच विचार चित्रपटाच्या कथेतून मांडण्यात आला आहे.” चित्रपटाच्या नावामागेही अशीच एक गंमत आहे. सुरुवातीला चित्रपटाचे नाव ‘बिट्या’ असे ठरवण्यात आले होते. चित्रपटातील मुलगा आईच्या सतत जवळ असतो, तिच्याशी चिकटून राहतो. त्यामुळे त्याचे टोपणनाव ‘चिकी’ ठेवण्यात आले. त्याच्या लहरी आणि मनस्वी स्वभावाला साजेसे असे हे नाव असल्याने त्यातून ‘चिकी झिंग’ हे शीर्षक निश्चित झाले..बालकलाकाराची निवड कशी झाली यावर ते म्हणतात, “चित्रपटातील बालकलाकाराची निवडही एका व्हायरल व्हिडिओमधून झाली. २०२४ मध्ये कोल्हापूरजवळील एका गावातील मुलाचा हलगीच्या तालावर नाचतानाचा व्हिडिओ माझ्या पाहण्यात आला. मग त्याला ऑफिसमध्ये बोलावून घेतले. त्याला अभिनयाचे आधीचे प्रशिक्षण किंवा ठराविक पद्धतीचे ओझे नव्हते. आम्ही जे सांगू ते तो आपल्या पद्धतीने करायचा. अनेकदा त्याने संवादही स्वतःच्या शब्दांत म्हटले. ते अधिक नैसर्गिक वाटल्याने आम्ही ते संवाद स्वीकारले.” मुलाला मोकळे आणि सहज वातावरण दिल्यामुळे त्याच्याकडून अधिक चांगले काम करून घेता आले, असेही त्यांनी नमूद केले..मुलांच्या कल्पनांना आणि छोट्या स्वप्नांना पालकांनी प्रोत्साहन द्यावे, हा चित्रपटाचा महत्त्वाचा विचार असल्याचे बागते सांगतात. मुलांना एखादी गोष्ट करावीशी वाटत असेल, तर ती त्यांच्या परिस्थिती आणि पालकांच्या क्षमतेनुसार पूर्ण करण्यासाठी मदत करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. दिपक वाणी आणि जयप्रकाश भांडे प्रस्तुत या चित्रपटाची निर्मिती ए थीमटीम स्टुडिओ प्रॉडक्शनने कीफ्रेम प्रॉडक्शनच्या सहकार्याने केली आहे. सुप्रिया बागते निर्मात्या असून शब्बीर साबुवाला, रचना वोरा, ऋषिकेश देशमुख, सिड विंचुरकर, करण चव्हाण आणि उन्मेश कुलकर्णी सहनिर्माते आहेत. प्रभाकर मोरे, कृष्णराज वाईंगडे, सेजल कोरे, अमृता सुरेश आणि डॉ. सोनाली घाटणेकर यांच्या चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. जाहिरात क्षेत्रातील अनुभवातून चित्रपट दिग्दर्शनापर्यंत पोहोचलेले राजेंद्र बगाटे आता ‘चिकिझिंग’मधून मुलांचे हे निरागस विश्व प्रेक्षकांसमोर आणत आहेत..कधी मिशीला पीळ, तर कधी हात हातात; ‘सैराट’मधील आर्चीच्या बाबांचा पत्नीसोबत रोमँटिक अंदाज, दिवाळीचे खास फोटो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.