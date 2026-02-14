अशी तशी नाही राखी सावंत, आहे कोट्यवधींची मालकीण! चित्रपट- मालिका नाही मग कुठून होते राखीची कमाई?

बॉलिवूडमधील लोकप्रिय अभिनेत्री असणारी राखी सावंत जिचे कॉन्टॅक्ट थेट सलमान खान पर्यंत आहेत. तिने सध्या 'बिग बॉस मराठी ६'च्या घरात धुमाकूळ घातलाय. तिने घरात येताच सगळ्यांना धारेवर धरलंय. ती 'बिग बॉस मराठी ६' मध्ये काही काळासाठी आली असली तरी तिने संपूर्ण घर हादरवलंय. मात्र तुम्हाला कधी प्रश्न पडलाय का की राखी कायम सोशल मीडियावर आणि 'बिग बॉसच्या घरात दिसते. तिचा कोणताही चित्रपट किंवा मालिका येत नाही. मग इतर वेळेस ती काय करते, तिची नेमकी कमाई होते कुठून? .राखीने एका मुलाखतीत स्वतःबद्दल सांगितलं होतं. ती म्हणालेली की तिने 10 वर्षांची असताना तिनं कॅटेरिंगमध्ये वाढपी म्हणून काम केलं. या कामाचे तिला 50 रुपये मिळायचे. तिला लहानपणापासूनच इंडस्ट्रीबद्दल आकर्षण होतं. 1997 साली तिला अग्निचक्र हा पहिला सिनेमा मिळाला. त्यानंतर जोरू का गुलाम, ये रास्ते हैं प्यार के, जिस देश में गंगा रहता हैं सारख्या सिनेमात तिनं काम केलं. फराह खानच्या 'मैं हूं ना' या चित्रपटात तिला संधी मिळाली. त्यानंतर ती डान्सिंग नंबर्सकडे वळली. ती बॉलिवूडची टॉप आयटम गर्ल झाली. 2006मध्ये राखी पहिल्यांदा बिग बॉसमध्ये दिसली. त्यानंतर राखी का स्वयंवर मधून राखी चर्चेत आली. नंतर ती बिग बॉसमध्येच दिसू लागली. .कशी होते राखीची कमाई?राखीकडे कोट्यवधींची प्रॉपर्टी आहे असं ती म्हणाली होती. तिच्याकडे बुर्ज खलिफामध्ये ४ फ्लॅट, 200 बॉडीगार्ड, मुंबई आणि दुबईमध्ये आलिशान घरं आणि अनेक आलिशान गाड्यांही आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार राखी सावंतकडे 37 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती आहे. राखीचं मुंबईतील अंधेरी येथे स्वत:चं घरं आहे. जुहूमध्ये 2 बंगले आहेत. राखी चित्रपट करत नसली तरी अनेक रिअॅलिटी शो मध्ये दिसलीये. अनेक ब्रँड्सचं शूट, जाहिराती आणि ब्रँड प्रमोशन यातून ती लाखो रुपये कमावते. .उफ्फ! व्हॅलेंटाईन डे निमित्त मराठी अभिनेत्रीचं बोल्ड फोटोशूट; लाल साडी, हातात गुलाब, फोटो होतायत व्हायरल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.