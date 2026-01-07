राम कपूर अन् साक्षी तंवर यांचा 'तो' बोल्ड सीन; पत्नी गौतमीला कानोकान नव्हती खबर, रात्री समजलं तेव्हा...

राम कपूर हा टीव्ही विश्वातील एक अत्यंत लोकप्रिय अभिनेता आहे. त्याची 'बडे अच्छे लगते हैं' ही मालिका प्रचंड गाजली. या मालिकेत त्याच्यासोबत अभिनेत्री साक्षी तंवर मुख्य भूमिकेत होती. मात्र ही मालिका जेवढी गाजली तितकेच या मालिकेतील बोल्ड सीन्स गाजले. या मालिकेत राम आणि साक्षी यांनी कॅमेऱ्यासमोर दिलेले लिप-लॉक सीन त्या काळात टीव्हीवर खूप बोल्ड मानले गेले होते. या सीनच्या शूटिंगनंतर राम कपूरने स्वतः त्याची पत्नी गौतमी कपूरला याबद्दल सांगितलं होतं. त्यावर गौतमीची प्रतिक्रिया काय होती, हे आता समोर आलं आहे. .गौतमी कपूर हिने नुकतीच एका पॉडकास्टला हजेरी लावली. तिने या पॉडकास्टमध्ये आठवण सांगताना सांगितलं की, तिला रामच्या त्या सीनबद्दल नेमकं कसं कळलं. ती म्हणाली, "रामचा फोन मला रात्री अडीच वाजता आला. त्यावेळी मी आई झाले होते आणि मी बाळाला दूध पाजत होते. त्यामुळे माझी पहिली प्रतिक्रिया फोन कट करण्याची होती. मी थक्क झालेले, शॉक झालेले, मी म्हणाले 'काय?' आणि फोन कट केला. मला त्या वेळी याबद्दल अधिक काही ऐकायचं किंवा विचारही करायचा नव्हता.".'ते शेवटी कलाकार आहेत' गौतमीने पुढे सांगितलं की, जशी रात्र पुढे सरकली, तसा तिने या गोष्टीवर शांतपणे विचार केला. तिला जाणीव झाली की, ते दोघेही कलाकार आहेत आणि फक्त आपलं काम करत आहेत. टीव्ही सेटवर खूप धावपळ आणि गोंधळ असतो, तिथे खऱ्या अर्थाने रोमान्ससाठी जागा नसते, हे तिला माहीत होतं कारण ती स्वतः एक अभिनेत्री आहे. .राम ४८ तास काम करायचा गौतमीने विचार केला की, रामला या गोष्टीसाठी त्रास का द्यावा? त्या वेळी राम कपूर विश्रांती न घेता सतत काम करत होता, कधीकधी तर सलग ४८ तास तो शूटिंगमध्ये व्यस्त असायचा. फोन कट केल्यानंतर गौतमीला त्याच्या कष्टाची जाणीव झाली. रामने शूटिंग संपल्यानंतर प्रामाणिकपणे गौतमीला फोन करून कल्पना दिली होती. जेव्हा राम सकाळी घरी पोहोचला, तेव्हा गौतमीने कोणतीही तक्रार न करता त्याला प्रेमाने मिठी मारली होती. .'नवरी मिळे हिटलरला' फेम अभिनेत्याची Bigg Boss Marathi 6 मध्ये एन्ट्री; मराठी कंटेट क्रिएटरही दिसणार; दोन स्पर्धकांची नावं समोर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.