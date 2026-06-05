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Movie Review : पेद्दी - एका तरुणाच्या संघर्षाची गाथा

Ram Charan Starrer Peddi Movie Review Out : अभिनेता राम चरणची मुख्य भूमिका असलेला पेद्दी सिनेमा नुकताच रिलीज झाला. जाणून घेऊया कसा आहे हा सिनेमा आणि त्याला मिळाले आहेत किती स्टार्स.
Ram Charan Starrer Peddi Movie Review Out

Ram Charan Starrer Peddi Movie Review Out

esakal

Santosh Bhingarde
Updated on

Movie Review In Marathi : आज आपण कितीही प्रगत झालो असलो तरी आजही काही गावे आपल्या अस्तित्वासाठी झगडत आहेत. आजही काही गावांमध्ये दळणवळणाची साधने नाहीत आणि मूलभूत सुविधाही नाहीत. दिग्दर्शक बुच्ची बाबू सना यांच्या पेद्दी या चित्रपटामध्ये अशाच एका गावाची कथा मांडण्यात आली आहे. पेद्दी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आंध्र प्रदेशाच्या राजू या खेळाडूवर आधारित हा चित्रपट आहे.

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