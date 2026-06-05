Movie Review : पेद्दी - एका तरुणाच्या संघर्षाची गाथा

Movie Review In Marathi : आज आपण कितीही प्रगत झालो असलो तरी आजही काही गावे आपल्या अस्तित्वासाठी झगडत आहेत. आजही काही गावांमध्ये दळणवळणाची साधने नाहीत आणि मूलभूत सुविधाही नाहीत. दिग्दर्शक बुच्ची बाबू सना यांच्या पेद्दी या चित्रपटामध्ये अशाच एका गावाची कथा मांडण्यात आली आहे. पेद्दी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आंध्र प्रदेशाच्या राजू या खेळाडूवर आधारित हा चित्रपट आहे. .आपल्या गावाच्या अस्तित्वासाठी तो कशा प्रकारचा संघर्ष करतो...आपल्या गावाला ओळख मिळवून देण्यासाठी तो आपले सर्वस्व कसे पणाला लावतो याची ही चित्तथरारक कहाणी आहे. .आंध्र प्रदेशातील विजय नगरम जिल्ह्यातील एका डोंगराळ भागामध्ये पेद्दी (राम चरण) नावाचा तरुण राहात असतो. त्याच्या गावाला ओळख मिळालेली नसते. कारण सरकार दरबारी त्याच्या गावाची नोंदच नसते. त्यामुळे तेथे सोयी-सुविधा किंवा सरकारी योजनांचा अभाव असतो. तेथील नागरिकांना मतदानाचा अधिकार नसतो. मूलभूत सुविधाही त्यांना उपलब्ध नसतात. पेद्दी एका गुळाच्या कारखान्यामध्ये रोजंदारीवर काम करीत असतो. स्थानिक क्रिकेट सामन्यांमध्ये पैसे घेऊन तो खेळतही असतो. याच गावातील वयोवृद्ध अप्पलसुरी (जगपती बाबू) आपल्या गावामध्ये रेल्वे स्टेशन झाले तर काही तरी सोयी-सुविधा उपलब्ध होतील या आशेवर जगत असतात. त्याकरिता ते सरकारी अधिकारी तसेच मंत्रीमहोदय यांना भेटण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु त्यांचं हे सगळे प्रयत्न अपयशी ठरतात. अशातच एके दिवशी आपल्याच गावातून जाणाऱ्या रेल्वेला थांबविण्याच्या प्रयत्नामध्ये एक अमंगळ गोष्ट घडते आणि तेथेच कथानकाला वेगळे वळण मिळते. .मग पेद्दी या घटनेनंतर आपल्या गावाला ओळख मिळवून देण्यासाठी कसा संघर्ष करतो...आपल्या गावातील उपेक्षित लोकांचे तो स्वप्न कसे पूर्ण करतो...क्रिकेटपासून सुरू झालेला प्रवास कुस्तीच्या आखाड्यापर्यंत कसा पोहोचतो...त्याच्या या प्रवासामध्ये अडथळे कसे येतात आणि तो त्यातून कसा बाहेर पडतो वगैरे बाबींसाठी हा चित्रपट पाहावा लागेल..दिग्दर्शक बुच्ची बाबू सना यांनी ही एक प्रेरणादायी कथा मांडण्याचा उत्तम प्रयत्न केला आहे. जिद्दीच्या जोरावर आणि प्रचंड संघर्ष केल्यानंतर माणूस आपले ध्येय कसे गाठतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे हा चित्रपट. दिग्दर्शकांनी संघर्ष, भावभावना, अॅक्शन, नृत्य आणि शौर्य या सगळ्याच घटकांचा कुशलतेने समावेश या चित्रपटात केला आहे..राम चरण, जान्हवी कपूर, जगपती बाबू, दिव्येंदू शर्मा, बोमन इरानी, शिवा राजकुमार, रवी किशन आदी सगळ्याच कलाकारांनी दमदार अभिनय केला आहे. मात्र अधिक कौतुक करावे लागेल ते राम चरणचे. नृत्य व ॲक्शनबरोबरच खेळामध्ये आणि चेहऱ्यावर विविध भाव दर्शविताना त्याने कोणतीही कसर सोडलेली नाही. प्रत्येक फ्रेममध्ये तो कमालीचा भाव खाऊन गेला आहे. गेली दोन वर्षे तो या चित्रपटावर मेहनत घेत आहे आणि त्याची ती मेहनत पडद्यावर निश्चितच जाणवते. जान्हवी कपूरच्या वाट्याला काही मोजकेच सीन्स आले आहेत आणि तिने ते सुंदररीत्या साकारले आहेत. मिर्झापूर फेम दिव्येंदू शर्माया हा पहिलच तेलगू चित्रपट आहे. त्याने राम बुज्जी ही भूमिका समसरून केली आहे. . विशेष बाब म्हणजे चित्रपटाची सिनेमॅटोग्राफी. डोंगराळ भाग, तेथील लोकवस्ती तसेच कुस्तीचा आखाडा वगैरे बाबी सिनेमॅटोग्राफर्सनी आपल्या कॅमेऱ्यात छान बंदिस्त केले आहेत. या चित्रपटाला संगीत ए. आर. रेहमान यांनी दिले आणि पार्श्वसंगीताची जबाबदारी त्यांनीच सांभाळली आहे..कथेला साजेसे संगीत त्यांनी दिले आहे. मात्र चित्रपटाचा पूर्वार्ध खूपच सपाट आणि रेंगाळणारा झाला आहे. मूळ कथानकाकडे वळायला दिग्दर्शकाने अधिक वेळ घेतला आहे. साहजिकच त्यामुळे चित्रपटाची लांबी वाढलेली आहे. मात्र उत्तरार्धात चित्रपट अधिक वेगवान झाला आहे आणि चित्रपटाचा क्लायमॅक्स उत्कंठावर्धक झाला आहे. हा चित्रपट तेलगूबरोबरच हिंदी, तमीळ, कन्नड आणि मल्याळम या भाषांमध्ये बनलेला आहे. एकूणच काय तर आपल्या गावाला ओळख मिळवून देण्यासाठी एक तरुण आपले सर्वस्व कसे पणाला लावतो आणि आपल्या जिद्दीच्या जोरावर संघर्ष करून गावाला ओळख मिळवून देतो याची ही थरारक कहाणी आहे..डॉ. प्रभात यांचे पुनरागमन! ‘ग्राम चिकित्सालय’ सीझन 2 या तारखेला होणार रिलीज .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.