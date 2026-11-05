Ramayana Movie X Review: पैसा वसूल की अपेक्षाभंग? कसा आहे रणबीर कपूरचा 'रामायण'? ट्विटरवर नेटकऱ्यांनी दिला रिव्ह्यू

आज वसुबारसच्या दिवशी म्हणजेच दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी एक बिग बजेट चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. तो म्हणजे 'रामायण' अभिनेता रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवी दुबे, यश यांच्या मुख्य भूमिका असलेला हा चित्रपट भारतीय संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असलेल्या रामायण ग्रंथावर आधारित आहे. यापूर्वीही अनेकदा रामायण छोट्या आणि मोठ्या पडद्यावर सादर करण्यात आलं. मात्र रामानंद सागर यांच्या रामायण नंतर कुणीही प्रेक्षकांच्या मनात घर करू शकलं नाही. आता नमित मल्होत्रा यांनी दिग्दर्शित केलेला ४००० कोटींच्या बजेटमध्ये बनलेला हा चित्रपट प्रेक्षकांना कसा वाटलाय ते पाहूया. .गेले अनेक महिने या चित्रपटाची चर्चा हाती. यातील VFX, वापरण्यात आलेलं तंत्रज्ञान, संगीत, कलाकारांच्या निवडीवरही प्रश्नचिन्ह उभं करण्यात आलेलं. मात्र कधीकधी ट्रेलर पाहून चित्रपटाचा अंदाज येत नाही असंच काहीसं 'रामायण' सोबत झालंय. हा चित्रपट प्रेक्षकांना आवडलाय. नेटकरी या चित्रपटाला पैकीच्या पैकी मार्क देत आहेत. चित्रपटात प्रेक्षकांना काही माहीत नसलेल्या गोष्टीही दाखवण्यात आल्या आहेत जसे रावणाचे आणि त्याच्या भाओजीचं युद्ध, रावण दानव कसा झाला याचीही कथा उत्तमरीत्या मांडण्यात आलीये. कलाकारांनी उत्त, अभिनय केला आहे. विशेषतः रणबीर कपूर या भूमिकेत शोभून दिसत नसल्याचं बोललं जात होतं मात्र आता त्याचा अभिनय पाहून प्रेक्षक त्याचं कौतुक करत आहेत. हीच गिष्ट साई पल्लवीलाही लागू होतेय. तिने अतिशय सुंदर, संयमी, लढवय्या आणि गंभीर अशी सीता साकारली आहे. .एक्सवर एकाने प्रतिक्रिया देत लिहिलं, 'खूप उत्कृष्ट चित्रपट आहे. स्क्रिनप्लेसाठी पैकीच्या पैकी मार्क. भावनादेखील उत्तम दाखवल्या आहेत. डबिंग, आणि सगळ्यांचा अभिनय तर कमाल आहे.' दुसऱ्यानं लिहिलं, 'हा फक्त एक चित्रपट नाही तर एक वेगळ्या उंचीवरचा सिनेमा आहे, हा फक्त मोठ्या पडद्यावरच पाहिला गेला पाहिजे. खूप भारी.' आणखी एकाने लिहिलं, 'उत्कृष्ट CGI, कोणतीही फ्रेम तुम्हाला खराब दिसणार नाही. सगळ्या उत्तम रेंडर केल्या आहेत. वेळ घेऊन बनवलाय. याचं श्रेय संपूर्ण टीमला जातं आणि त्या प्रत्येक टेक्निशियनला जातं. खूप भारी.' एकूणच हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलाय. आता पुढे हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर काय जादू करतोय हे पाहणं औसुक्याचं ठरेल. .आणि रागात लक्ष्मीकांत बेर्डे यांनी 'या' मराठी अभिनेत्याच्या चक्क कानाखाली मारली; साध्या भोळ्या लक्ष्याने असं का केलं? असं काय घडलेलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.