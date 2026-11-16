लोकांना वाटलं आम्ही हरलो... तीन कोटींची फसवणुक अन् जेल, 'रंग माझा वेगळा' फेम साईशाच्या आईने सोडलं मौन, म्हणते

छोट्या पडद्यावरील कलाकार त्यांच्या अभिनयासाठी प्रेक्षकांच्या लक्षात राहतात. मात्र त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात काही घडलं तर त्यांची प्रसिद्धी आणखीनच वाढते. मात्र ती गोष्ट निगेटिव्ह असेल तर मात्र त्या कलाकाराचं करिअर बुडतं. असंच घडलं बालकलाकार साईशा भोईर हिच्यासोबत. 'रंग माझा वेगळा' आणि 'नवा गडी नवं राज्य' या मालिकांमधून लोकप्रिय झालेली साईशा अचानक सुरू असलेल्या मालिकेतून गायब झाली. तिच्या जागी दुसऱ्या बाल कलाकाराला घेण्यात आलं. त्याचं कारण होतं तिच्या आईवर झालेले फसवणुकीचे आरोप. आता साईशा आणि तिच्या कुटुंबाने जोरदार कमबॅक केलं आहे. आता साईशाच्या आईने केलेल्या एका सोशल मीडिया पोस्टमुळे हे कुटुंब पुन्हा चर्चेत आलं आहे..साईशाची आई पूजा भोईर हिच्यावर तीन कोटींची फसवणूक केल्याचा आरोप झाला होता. साईशाची आई तिचं सोशल मीडिया सांभाळायची. मात्र मुलीच्या प्रसिद्धीचा गैरफायदा घेत तिने अनेकांची आर्थिक फसवणूक केली असा आरोप पूजावर करण्यात आला. या प्रकरणात पूजा आणि तिच्या पतीला अटकही झाली होती. त्यानंतर साईशाला 'नवा गडी नवं राज्य' या मालिकेतून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. आता दिवाळीत साईशाच्या आईने खास पोस्ट करत आपण हरलो नसल्याचं सांगितलंय. .पूजाने तिच्या कुटुंबासोबतचे फोटो शेअर केलेत. हे फोटो शेअर करताना तिने लिहिलं, 'सगळं काही गमावलं? कदाचित! पण आम्ही पुन्हा सगळं मिळवलं. लोकांनी आमच्याबद्दल वेगवेगळे अंदाज बांधले, आरोप केले, आम्हाला दोष दिला. पण आम्ही शांत राहिलो. प्रार्थना करत राहिलो, स्वत:च्या विश्वासावर ठाम राहिलो आणि देवावर सगळं सोपवलं. देव महान आहे. तो तेव्हाही आमच्यासोबत होता, आजही आहे आणि कायम आमचं रक्षण करेल. आम्ही केवळ पुन्हा उभे राहिलो नाही, तर श्रद्धा, ताकद आणि देवाच्या आशीर्वादाने नव्याने सुरुवात केली.' .तिची पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. तर प्रेक्षक साईशा आता अभिनयक्षेत्रात परतणार का याकडे लक्ष देऊन आहेत. . 'ठरलं तर मग' बंद करा आता म्हणणाऱ्याला जुई गडकरीनेच दिलं थेट उत्तर! म्हणाली, 'तुम्हाला आवडत नसेल तर...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.