‘मर्दानी ३’ला सेन्सॉर बोर्डचा आदेश!

Mardani 3 Caught In Censor : मर्दानी 3 सिनेमाविषयी सगळीकडे उत्सुकता असताना सिनेमाविषयी महत्त्वाची गोष्ट समोर आली आहे. काय घडलं आहे नेमकं जाणून घेऊया.
Mardani 3 Caught In Censor

Santosh Bhingarde
Updated on

Entertainment News : राणी मुखर्जीची लोकप्रिय पोलीस अधिकारी ‘शिवानी शिवाजी रॉय’ पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर परतण्यासाठी सज्ज झाली आहे. मर्दानी ३ या आगामी चित्रपटाबाबत प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता आहे. सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी काही महत्त्वाच्या सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

