‘मर्दानी ३’ला सेन्सॉर बोर्डचा आदेश!

Entertainment News : राणी मुखर्जीची लोकप्रिय पोलीस अधिकारी 'शिवानी शिवाजी रॉय' पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर परतण्यासाठी सज्ज झाली आहे. मर्दानी ३ या आगामी चित्रपटाबाबत प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता आहे. सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी काही महत्त्वाच्या सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत..या बदलांनंतरच चित्रपटाला 'UA 16+' प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. मर्दानी ३ येत्या ३० जानेवारीला प्रदर्शित होणार आहे. मात्र, सेन्सॉर बोर्डाने सुचवलेल्या अटींची पूर्तता झाल्यानंतरच चित्रपटगृहात तो दाखवता येणार आहे. बोर्डाच्या सूचनांनुसार चित्रपटातील काही दृश्ये, संवाद आणि मजकूर यामध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. .सेन्सॉर बोर्डाने अमली पदार्थांशी संबंधित वैधानिक इशारा चित्रपटात समाविष्ट करण्यास सांगितले आहे. तसेच, एका संवादातील शब्दप्रयोगात बदल करून अधिक योग्य शब्द वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बालकलाकार असलेल्या एका दृश्याबाबत संबंधित कलाकाराचे वय सिद्ध करणारे अधिकृत कागदपत्र सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. .हिंसाचाराशी संबंधित काही दृश्यांमध्ये फेरबदल करण्यास सांगण्यात आले असून, अपशब्द किंवा आक्षेपार्ह भाषेचा वापर असलेले भाग म्यूट किंवा काढून टाकण्यात येणार आहेत. मर्दानी मालिकेच्या पहिल्या दोन भागांमध्ये सामाजिक वास्तव आणि गुन्हेगारी व्यवस्थेवर ठळक भाष्य करण्यात आले होते. तिसऱ्या भागातही अशाच गंभीर विषयाला हात घालण्यात आला असून, त्यामुळेच सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटाकडे विशेष लक्ष दिल्याचे चित्र दिसते. आवश्यक बदलांनंतर हा चित्रपट सामाजिक विषयांवर आधारित चर्चेला चालना देईल का, हे पाहणं उत्सुकतेचे ठरेल.