मराठी रंगभूमीवर शोककळा; 'जर तरची गोष्ट'चे दिग्दर्शक रणजित पाटील यांचे हृदय विकाराच्या झटक्याने निधन

मराठी मनोरंजन विश्वातून एक अत्यंत चटका लावून जाणारी बातमी समोर आली आहे. प्रसिद्ध अभिनेते आणि दिग्दर्शक रणजित पाटील यांचे वयाच्या अवघ्या ४२ व्या वर्षी हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाले. त्यांच्या अकाली एक्झिटमुळे मराठी नाटक, मालिका आणि प्रायोगिक रंगभूमीवर मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे..तरुण रंगकर्मींचा मार्गदर्शक हरपला रणजित पाटील हे गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठी कलाविश्वात सक्रिय होते. केवळ व्यावसायिक नाटकच नव्हे, तर एकांकिका स्पर्धांच्या माध्यमातून त्यांनी शेकडो तरुण कलाकारांना घडवले आणि त्यांना योग्य मार्गदर्शन केले. विशेषतः माटुंग्याच्या रुईया महाविद्यालयातील अनेक गाजलेल्या एकांकिकांच्या दिग्दर्शनाची धुरा त्यांनी यशस्वीपणे सांभाळली होती..सध्या रंगभूमीवर हाऊसफुल्ल गर्दीत सुरू असलेल्या प्रिया बापट आणि उमेश कामत यांच्या 'जर तरची गोष्ट' या गाजलेल्या नाटकाचे दिग्दर्शन रणजित यांनीच केले होते. झी मराठीवरील 'हृदयी प्रीत जागते' या मालिकेत त्यांनी साकारलेली 'अंकल'ची भूमिका प्रेक्षकांच्या विशेष लक्षात राहिली. अनेक प्रायोगिक नाटके आणि एकांकिकांचा आधारस्तंभ म्हणून त्यांची ओळख होती. .कलाविश्वात हळहळ रणजित पाटील यांच्या निधनाची बातमी समजताच मराठी चित्रपटसृष्टीतील अनेक दिग्गजांनी आणि युवा कलाकारांनी सोशल मीडियाद्वारे आपली शोकसंवेदना व्यक्त केली आहे. "एक उत्तम दिग्दर्शक आणि त्याहूनही चांगला माणूस गमावला," अशा भावना त्यांच्या सहकाऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत. त्यांच्या पश्चात त्यांच्या मागे मोठा मित्रपरिवार आणि शिष्यवर्ग आहे.