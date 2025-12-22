Premier

मराठी रंगभूमीवर शोककळा; 'जर तरची गोष्ट'चे दिग्दर्शक रणजित पाटील यांचे हृदय विकाराच्या झटक्याने निधन

MARATHI DIRECTOR DEATH NEWS:मराठी रंगभूमीचा युवा आधारस्तंभ हरपला! 'जर तरची गोष्ट' नाटकाचे दिग्दर्शक रणजित पाटील यांचे वयाच्या ४२ व्या वर्षी निधन.
ranjit patil death

ranjit patil death

esakal

Payal Naik
Updated on

 मराठी मनोरंजन विश्वातून एक अत्यंत चटका लावून जाणारी बातमी समोर आली आहे. प्रसिद्ध अभिनेते आणि दिग्दर्शक रणजित पाटील यांचे वयाच्या अवघ्या ४२ व्या वर्षी हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाले. त्यांच्या अकाली एक्झिटमुळे मराठी नाटक, मालिका आणि प्रायोगिक रंगभूमीवर मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.

Loading content, please wait...
death
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com