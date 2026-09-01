'तुझ्याकडे तुला मागणे'! स्टार प्रवाहवर येतेय नवी मालिका; झी मराठीवर गाजलेला नायक साकारणार मुख्य भूमिका, प्रोमो व्हायरल

छोट्या पडद्यावर गेल्या काही महिन्यात अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. त्यात स्टार प्रवाह आणि झी मराठी वाहिनीवरील मालिकांचा समावेश आहे. स्टार प्रवाहने महिन्याभरापूर्वी ८ नव्या मालिकांची घोषणा केलेली. त्यात 'आमच्या लाडक्या नाईकबाई' आणि 'आता होऊ दे धिंगाणा' यांचा समावेश होता. त्यानंतर 'मी कात टाकली', 'मराठी मिडीयम' या मालिकादेखील लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येतायत. अशातच आता आणखी एका मालिकेची घोषणा स्टार प्रवाहकडून करण्यात आलीये. ही मालिका आहे 'तुझ्याकडे तुला मागणे'. नुकताच या मालिकेचा प्रोमो प्रदर्शित करण्यात आलाय. .'तुझ्याकडे तुला मागणे' या मालिकेत झी मराठीची लोकप्रिय मालिका 'नवरी मिळे हिटलरला' मधील एजे म्हणजेच अभिनेता राकेश बापट मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. त्याच्या या पात्राला प्रेक्षकांचं भरभरून प्रेम मिळालं होतं. त्यानंतर तो 'बिग बॉस मराठी ६' मधेही दिसला होता. आता तो या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय. राकेशच्या वाढदिवसाच्या दिवाहसीच या मालिकेचा प्रोमो प्रदर्शित करण्यात आलाय. या मालिकेत राकेश अत्यंत प्रभावी आणि बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व साकारणार आहे. ‘अभिमान सरदेसाई’ असं त्याच्या पात्राचं नाव असून, अतिशय प्रामाणिक, स्वच्छ प्रतिमा असलेला यशस्वी उद्योजक आणि राजकीय नेत्याच्या भूमिकेत राकेश दिसणार आहे..तर राकेशच्या ऑनस्क्रीन मुलाची भूमिका बालकलाकार क्रियान पेडणेकर साकारणार आहे. या प्रोमोच्या सुरुवातीला राकेश म्हणजेच अभिमान आपल्या मुलाला ईशानला शाळेत सोडायला जातो. मात्र मदर्स डे असल्याने त्याला सुरुवातीला अडवण्यात येतं. मात्र तो आपणच ईशानची आई आणि बाबा असल्याचं सांगतो. हा प्रोमो पाहून प्रेक्षक आणि त्याचे चाहतेही प्रचंड खुश झालेत. आता ही मालिका कधीपासून प्रेक्षकांच्या भेटीला येतेय हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .रात्री झोपली आणि सकाळी उठलीच नाही जुई गडकरी; नेमकं काय झालेलं? म्हणाली- कदाचित देव मला सांगत होता की....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.