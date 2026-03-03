Rashmika & Vijay : रश्मिका–विजयचा विवाहसोहळ्यानंतर गावात पूजाअर्चा, देशभर अन्नदान

दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय कलाकार रश्मिका मांदना (Rashmika Mandanna) आणि विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) यांनी 26 फेब्रुवारी रोजी विवाहबंधनात अडकत आपल्या आयुष्याची नवी सुरुवात केली आहे. .लग्नानंतर रश्मिका हैदराबादमधील सासरी पोहोचली असून, या नव्या प्रवासासाठी आशीर्वाद मिळावा म्हणून विजय-रश्मिका देशभर अन्नदान करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून एकमेकांना डेट करणारी जोडी अखेर विवाहबद्ध झाली. मागचा आठवडाभर चाहत्यांसाठी आणि कुटुंबीयांसाठी हा क्षण भावनिक ठरला आहे. .Vijay Deverakonda: लग्नानंतर विजय देवरकोंडाचा मास्टरस्ट्रोक! तेलंगणातील ९वी अन् १०वीच्या मुलांसाठी केली स्कॉलरशिप जाहीर.ग्रँड रिसेप्शनपूर्वी विजय पत्नी रश्मिकासह आपल्या मूळ गावी थुम्मनपेट (जि. महबूबनगर, तेलंगणा) येथे गेले. तेथे दोघांनी सत्यनारायण भगवानाच्या पूजेत सहभागी होत देवाचे आशीर्वाद घेतले..गावात पोहोचल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. रश्मिकाच्या चेहऱ्यावर नववधूचा आनंद आणि उत्साह स्पष्ट दिसत होता. विजयच्या गावात तिचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत करण्यात आले..नो फोटो नो सेलिब्रिटी ! विजय-रश्मिकाच्या लग्नाची तयारी जोरात; लग्नाची तारीख आणि इतर डिटेल्स घ्या जाणून.या कार्यक्रमासाठी रश्मिकाने पारंपरिक सिल्क साडी आणि दक्षिण भारतीय पद्धतीची कॉपर ज्वेलरी परिधान केली होती. विजयने पिस्ता रंगाचा कुर्ता घातला होता. नवदांपत्याच्या स्वागतासाठी पारंपरिक नृत्य सादर करण्यात आले. .त्यांना पाहण्यासाठी हजारो नागरिकांची गर्दी जमली होती. विजयच्या संपूर्ण कुटुंबाची उपस्थिती यावेळी होती. गावातील त्यांच्या घराची आकर्षक सजावट करण्यात आली होती. ‘विरोश’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या जोडीच्या चाहत्यांसाठी हा क्षण विशेष ठरला..दरम्यान, 4 मार्च रोजी हैदराबादमध्ये विवाहाचा भव्य रिसेप्शन सोहळा आयोजित करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाला चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज कलाकार तसेच अनेक राजकीय मान्यवर उपस्थित राहणार असल्याची चर्चा आहे. नवदांपत्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत असून, त्यांच्या नव्या आयुष्यासाठी सर्वत्र शुभेच्छा दिल्या जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.