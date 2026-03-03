Premier

Rashmika & Vijay : रश्मिका–विजयचा विवाहसोहळ्यानंतर गावात पूजाअर्चा, देशभर अन्नदान

Fans react to viral photos : दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील ‘विरोश’ जोडी म्हणून ओळखली जाणारी Rashmika Mandanna आणि Vijay Deverakonda यांनी २६ फेब्रुवारी रोजी विवाहबंधनात अडकत आयुष्याच्या नव्या पर्वाची सुरुवात केली.
Rashmika & Vijay wedding photos 

Rashmika & Vijay wedding photos 

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय कलाकार रश्मिका मांदना (Rashmika Mandanna) आणि विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) यांनी 26 फेब्रुवारी रोजी विवाहबंधनात अडकत आपल्या आयुष्याची नवी सुरुवात केली आहे.

Loading content, please wait...
viral
wedding
wedding ceremony
photo
rashmika mandanna
viral video
Viral social media trends

Related Stories

No stories found.