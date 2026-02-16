रवीना टंडनची एक चूक अन् रातोरात स्टार झाली राणी मुखर्जी! अभिनेत्रीने शाहरुखचा ब्लॉकबस्टर चित्रपट का नाकारला?

बॉलिवूडमध्ये एक चित्रपट दुसऱ्या अभिनेत्रीने करणं काही नवीन नाही मात्र तो चित्रपट जर हिट ठरला तर मात्र त्या कलाकारांना चित्रपटाला नकार दिल्याचा पश्चाताप होतो. असंच काहीसं घडलं रवीना टंडनसोबत. करण जोहरच्या प्रचंड लोकप्रिय ठरलेल्या चित्रपटांपैकी एक असणारा 'कुछ कुछ होता है' हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या आवडत्या चित्रपटांच्या यादीत आहे. या चित्रपटातील 'टीना' या पात्रासाठी राणी मुखर्जीच्या आधी रवीनाला विचारणा झाली होती. मात्र तिने या भूमिकेला नकार दिला. आता एका मुलाखतीत तिने त्याचं कारण सांगितलं आहे. .शाहरुख आणि काजोल यांच्यासोबत 'कुछ कुछ होता है' मध्ये रवीना दिसली असती. मात्र तिने करणला यासाठी नकार दिला. झूमला दिलेल्या मुलाखतीत त्यामागचं कारण सांगताना रवीना म्हणाली, 'काही चित्रपटांना नकार देण्यामागे काही कारणं होती. उदाहरणार्थ ‘कुछ कुछ होता है.’ करण मला नेहमी म्हणतो की, तू माझ्या पहिल्या चित्रपटाला नकार दिलास; पण मीसुद्धा त्याला नेहमी हेच सांगते की मला तुझ्यासोबत काम करायला आवडलं असतं, तू माझा चांगला मित्र आहेस, पण दुर्दैवाने त्यावेळी मी करिअरमध्ये अशा टप्प्यावर होते, जिथे मी दुय्यम भूमिका साकारून पुन्हा सगळं सुरू करू शकत नव्हते.'.ती पुढे म्हणाली, 'माझ्यासाठी तसं करणं गरजेचं होतं. चित्रपटात फक्त पाच सीन आणि पाच गाणी असली असती तरी मी काम केलं असतं, पण त्यात मुख्य अभिनेत्रीची भूमिका असणं अनिवार्य़ होतं. मला त्याच पद्धतीने करिअरची सुरुवात करणं भाग होतं. माझ्यासाठी तो खूप कठीण निर्णय होता. मला छय्या छय्याची ऑफर आली आणि मी ते करण्यासाठी प्रचंड उत्सुक होते. परंतु, मला आयटम गर्ल म्हणून ओळख मिळवायची नव्हती. काही खंत करण्याजोग्या बाबी असतात. पण, तुम्हाला आयुष्यात सगळंच मिळू शकत नाही.' .२ अभिनेत्रींसोबत अफेअर, रंगेहात पकडले गेले तरीही नाना पाटेकरांच्या पत्नीने का नाही दिला घटस्फोट? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.