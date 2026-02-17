शिल्पासाठी अक्षयने फसवलं; तेव्हा केलेला आकांडतांडव,आता म्हणते आम्ही मित्र.... रवीना टंडन तर पलटूराम निघाली

बॉलिवूडमध्ये अनेक अफेअर आणि ब्रेकअप होत असतात. चाहत्यांसाठी या काही नव्या गोष्टी नाहीत. ९० च्या दशकात अशीच एक लव्हस्टोरी चांगलीच चर्चेत होती. ती म्हणजे अक्षय कुमार आणि रवीना टंडन यांची. 'मोहरा' चित्रपटाच्या दरम्यान हे दोघे एकमेकांच्या प्रेमात पडले. त्यांनी साखरपुडा केल्याचाही चर्चा होत्या. मात्र नंतर अक्षय आणि शिल्पा शेट्टी यांच्यात जवळीक वाढली. त्यांना रवीनाने रंगेहात पकडलं होतं. त्यानंतर ते वेगळे झाले होते. यापूर्वी याविषयावर रवीनाने भाष्य केलेलं. ती अक्षयला बरंच काही बोलली होती. मात्र आता झूमला दिलेल्या मुलाखतीत तिने अक्षयची बाजू घेतली आहे..झूमच्या एका पॉडकास्टमध्ये बोलताना रवीना म्हणाली, 'मला वाटतं की, आम्ही सगळे आता चांगले मित्र आहोत. त्यावेळी आम्ही सगळे तरुण होतो. आम्ही सगळे एकाच इंडस्ट्रीत आहोत. लिंक-अप, ब्रेक-अप, एकमेकांबरोबरचे रिलेशन्स… या गोष्टी कोणाच्या आयुष्यात झालेल्या नाहीत? आज मी आणि अक्षय मित्र आहोत. मी आणि शिल्पाही मैत्रिणी आहोत. आम्ही सगळे आमच्या आमच्या आयुष्यात खूप पुढे गेलो आहोत. आमचं कुटुंब आणि मुलांसाठी आम्ही आनंदी आहोत. ‘वेलकम ३’चे शूटिंग नुकतेच पूर्ण झाले. सेटवर आम्ही खूप एकमेकांबरोबर हसलो, खूप मजा केली. पुन्हा एकत्र काम करताना छान वाटलं. आम्ही सगळे आमच्या आयुष्यात एकमेकांसाठी आनंदी आहोत. मी आणि ‘अक्की’ (अक्षय कुमार) नेहमीच चांगले मित्र होतो. अजूनही आहोत.'.रवीना आणि अक्षय यांची जोडी ९०च्या दशकात चांगलीच गाजली. ‘मोहरा’, ‘दिलवाले’, ‘जिद्दी’, ‘बडे मियाँ छोटे मियाँ’, ‘खिलाडियों के खिलाडी’ अशा अनेक चित्रपटांमध्ये त्यांनी काम केलं. अक्षयच्या अशा वागण्याने रवीनाला मोठा धक्का बसला होता असं म्हटलं जातं. तिने अनिल थडानी यांच्याशी लग्न केलंय. त्यांना आता राशा आणि रणबीर अशी दोन मुलं आहेत. .मकरंद अनासपुरे यांची सहकुटुंब 'साडे माडे तीन'च्या प्रीमिअरला हजेरी; पहिल्यांदाच दाखवले मुलांचे चेहरे; नेटकरी म्हणतात- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.