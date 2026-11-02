'नटरंग'नंतर १७ वर्षांनी 'ती' येतेय; रवी जाधव यांच्या 'फुलवरा' चा जबरदस्त टीझर प्रदर्शित, 'या' दिवशी थिएटरमध्ये धडकणार

लावणी म्हणजे महाराष्ट्राची शान आहे. या संत भूमीत कलेला खरी दाद मिळाली. लावणी म्हटलं की अदा, अदब आणि नजरेनेच घायाळ करणं. लावणीचा फाड लागला की घुंगरांचा आवाज ऐकून अनेक पावलं आपोआपच त्या दिशेने चालू लागायची. मराठी सिनेसृष्टीत अनेक लावणीवर अनेक सिनेमे सादर करण्यात आले. 'पिंजरा' असो किंवा १७ वर्षांपूर्वीचा 'नटरंग'. लावणीला प्रेक्षकांनी कायमच भरभरून प्रतिसाद दिलाय. रवी जाधव यांच्या 'नटरंग' सिनेमाने तर इतिहास रचला होता. आता रवी जाधव याच लावणीला आणखी एक साज चढवणार आहेत. रवी जाधव यांच्या 'फुलवरा' सिनेमाचा पहिला टीझर नुकताच समोर आलाय. .वर्षभरापूर्वी रवी जाधव यांनी 'फुलवरा' या सिनेमाची घोषणा केली होती. यात लावणी कलाकारांचा संघर्ष दाखवण्यात येणार आहे याचाच अंदाज प्रेक्षकांना आला होता. मात्र 'नटरंग' चित्रपटातलं प्रत्येक गाणं लोकप्रिय ठरलेलं. आजही ती गाणी प्रेक्षकांच्या तोंडावर असतात. आता 'फुलवरा' चा टीझर पाहून प्रेक्षकांना त्या चित्रपटाची आठवण आलीये. या टीझरमध्ये सुरुवातीला एक स्त्री पायात घुंगरू बांधून चालत येते. तोच, नाद, तोच ठेका, तोच मंच. त्यानंतर मथुरा आणि संगीता परितेकर संगीत पार्टी अशी पाटी दाखवण्यात येते. त्यानंतर काही स्त्रिया नृत्य सादर करताना दिसतात. देवीची पूजा करताना दिसतात. तर शेवटी एक स्त्री घुंगरू बांधलेल्या पायांनी धावताना दिसते. आणि तिच्या पायातलं घुंगरू पडतं मात्र त्याला रक्त असतं. .मागचं बॅकग्राऊंड म्युझिक सगळ्यांच्या अंगावर काटा आणण्यासाठी पुरेसं आहे, हा टीझर प्रदर्शित करताना रवी यांनी लिहिलं, '“घुंगरू पायाला नाई गं, काळजाला बांधून नाचावं!” सादर आहे ‘फुलवरा’चा पहिला टीझर. अस्सल मराठमोळी लावणी… संस्कृतीचा ठेवा, काळजाचा ठेका!' या चित्रपटाला हर्ष आणि विजय यांनी संगीत दिलं आहे हे दोघेही द फोक आख्यानशी जोडलेले आहेत. ज्याचे शो महाराष्ट्रात जोरदार प्रतिसादात सुरू आहेत. या चित्रपटातील मथुरा आणि संगीता या दोघी कोण आहेत यावरून अजून पडदा उघडलेला नसला तरी प्रेक्षक या चित्रपटासाठी उत्सुक आहेत हे नक्की. .'मी मुलीसह घर सोडून निघालेले, तो बघत बसलेला! अरुण कदम यांच्या पत्नीचा खुलासा; म्हणाल्या- त्याला आईसोबत राहायचं होतं... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.