अजय अतुल यांच्या वडिलांचं नुकतंच निधन झालेलं आणि... असं तयार झालं 'तुझ्या पिरतीचा विंचू मला चावला' गाणं

२०१४ मध्ये आलेल्या दिग्दर्शक नागराज मंजुळे यांच्या 'फँड्री' या चित्रपटाने इतिहास रचला होता. या चित्रपटाने एक वेगळंच भावविश्व प्रेक्षकांसमोर मांडलं. वास्तवाची सगळ्यांना जाणीव करून दिली. हा चित्रपट गाजला तितकंच या चित्रपटातील 'तुझ्या पिरतीचा हा विंचू मला चावला' हे गाणंही गाजलं. हे गाणं आजही प्रेक्षकांना तितकंच आवडतं. मात्र या गाण्यामागे एक हटके कथा आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत दिग्दर्शक रवी जाधव यांनी या गाण्यामागची कथा सांगितली आहे. .रवी जाधव यांनी नुकतीच अमोल परचुरे यांच्या कॅचअप या चॅनेलला मुलाखत दिली. यात बोलताना ते म्हणाले, '‘फँड्री’साठी एक प्रमोशनलं गाणं असावं, असं मला वाटतं होतं. तेव्हा ‘टाइमपास’ हिट झाला होता आणि त्याच्या सक्सेस पार्टीसाठी आम्ही पुण्यात एकत्र भेटलो होतो. तेव्हा निखिल साने म्हणाला, ‘आपल्याला या सिनेमासाठी काही करता येईल का?’ तेव्हा मी त्याला म्हटलं होतं की, ‘यात एखादं गाणं असेल तर मजा येईल. पण गाणंसुद्धा असं हवं होतं जे त्या कथेशी निगडीत असेल’. तेव्हा अजय-अतुल यांचे वडील नुकतेच गेले होते. मला आठवतंय आम्ही अजयला फोन केला होता.' .ते पुढे म्हणाले, 'तेव्हा अजय म्हणालेला की, ‘ही काय वेळ आहे का? तुम्हाला माहिती आहे काय सुरू आहे.’ तेव्हा मी म्हटलेलं, ‘एकदा सिनेमा बघा. कारण ही तुमचीच गोष्ट आहे. प्लीज काही करता आलं तर बघा. दुसऱ्या दिवशी नागराज अजय-अतुल यांना सिनेमा दाखवण्यासाठी डीव्हीडी घेऊन गेला. तेव्हा त्यांनी तो सिनेमा पाहिला आणि त्यांना आवडलादेखील. सिनेमा पाहून त्यांनी ‘तुझ्या पिरतीचा विंचू मला चावला’ हे गाणं केलं. ते गाणं पहिल्यांदाच ऐकलं; तेव्हा सर्वांनाच आवडलं. मग ते गाणं सिनेमात आलं आणि त्यामुळे सिनेमाला एक पुश मिळाला.'.रवी जाधव पुढे म्हणाले, '‘फँड्री’ सिनेमा पाहून मला असं वाटलं की, सिनेमासाठी काहीतरी केलं पाहिजे. त्यात नागराज मंजुळेबद्दल मला प्रचंड प्रेम आहे. नागराजचा ‘फँड्री’ सिनेमा पाहून मला वाटलं की, मराठीत काहीतरी वेगळं घडतंय. त्यानं ज्यापद्धती तो सिनेमा मांडला होता. त्यामुळे मी त्याच्याशी कनेक्ट झालो. मी स्वत:ही जेव्हा ‘नटरंग’निमित्ताने इंडस्ट्रीत आलो, तेव्हा मला झी समूहाने किंवा इतरांनी पाठिंबा दिला नसता, तर मी पुढे येऊ शकलो नसतो. त्यामुळे मग मला वाटलं की देवाने जे दान दिलं आहे, त्याचा उपयोग करू. त्यामुळे असं वाटलं की, मी काहींना मदत करू शकतो. म्हणून मग जाहिरात, प्रमोशननिमित्ताने मला जे करता आलं ते मी केलं.' .मुरांबा मालिकेत नव्या अभिनेत्रीची एंट्री; येतेय अक्षयची स्वरा, झी मराठीवरील 'ही' अभिनेत्री साकारतेय भूमिका .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.