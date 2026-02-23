व्हाइट थीम आणि गोल्डन टच फर्निचर... 'घरोघरी...'मधील रेश्मा शिंदेचं खऱ्या आयुष्यातलं घर पाहिलंत का?

'रंग माझा वेगळा' मधून घराघरात लोकप्रिय ठरलेली अभिनेत्री रेश्मा शिंदे प्रेक्षकांची लाडकी आहे. तिने आपल्या अभिनयाने चाहत्यांची मनं जिंकलीयेत. वर्षभरापूर्वी रेश्माने दुसरं लग्न केलं. चाहत्यांनी तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केलेला. तिचा पती दाक्षिणात्य आहे. तिने एका मुलाखतीत तिच्या सासरच्या मंडळींची गंमतदेखील सांगितली होती. सध्या रेश्मा कामानिमित्त मुंबईत राहते. ती 'घरोघरी मातीच्या चुली' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येते. आता पहिल्यांदाच रेश्माने तिच्या घराचे काही फोटो शेअर केलेत. .रेश्मा सध्या चाहत्यांमध्ये चर्चेत आहे. त्याचं कारण आहे तिच्या घराचे फोटो. रेश्माने तिच्या घराचे फोटो शेअर केलेत जे पाहून नेटकऱ्यांना भुरळ पडली आहे. तिचं घर फार मोठं नाहीये मात्र या घराचं इंटेरियर तिने अतिशय उत्तम करून घेतलं आहे. रेश्माने घरातील भिंतींसाठी पांढऱ्या रंगाला पसंती दिलीये. त्यामुळे घरभर प्रसन्न वातावरण राहतं आणि शांतता वाटते. त्यावर तिने मिनिमल डेकोरेशन आणि मोठ्या खिडक्यांवर व्हाईट थीमचे पडदे लावले आहेत यामुळे घर आणखीनच सुंदर दिसतं शिवाय उजेडही खूप येतो. तर सोफा, कार्पेट आणि काही डेकोरेटिव्ह एलिमेंट्समध्येही पांढरा रंग दिसतो. .तर लिव्हिंग रूममध्ये तिने गोल्डन फ्रेम असलेली सेंटर टेबल, सोफ्याच्या बाजूला असलेले गोल्डन स्टँड्स आणि आकर्षक डेकोरेटिव्ह पीस ठेवले आहेत. गोल्डन फिनिश असलेले लाईट फिटिंग्ज आणि झुंबरही विशेष लक्ष वेधून घेतं. तिच्या घराला मोठी बाल्कनीदेखील आहे. बाल्कनीत ठेवलेली विविध इनडोअर आणि आउटडोअर झाडे या जागेला जिवंतपणा देतात. रेश्माच्या व्हाईट आणि गोल्डन थीमने सजलेल्या घरामध्ये एक आकर्षक ब्लू सोफा संपूर्ण लिव्हिंग रूमचा फोकस पॉइंट ठरतो. या सोफ्याला देखील गोल्डन कलरची बॉर्डर आहे. तिच्या घरात अतिशय सुंदर आणि शांत वातावरण असल्याचा अंदाज तिच्या घराच्या इंटेरिअर वरून येतो. .'तुझं नशीबच खूप चांगलं आहे गं' म्हणणाऱ्या बायकांना तेजश्री प्रधानने सुनावलं; म्हणाली, 'मी रात्रभर रडले...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.