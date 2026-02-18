मालिकेने निरोप घेताच नवी सुरुवात; लोकप्रिय मराठी अभिनेत्रीची लगीनघाई; ग्रहमखचे फोटो व्हायरल

सध्या मराठी सिनेसृष्टीत लग्नाचा सीझन सुरू आहे. अनेक कलाकार आपल्या प्रेमाची कबुली देत आहेत. तर काही कलाकारांनी लग्नगाठ बांधत प्रेक्षकांना आश्चर्याचा धक्का दिला. 'रात्रीस खेळ चाले' मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली अपूर्वा नेमळेकर हिने लग्नगाठ बांधत सगळ्यांना आश्चर्याचा धक्का दिला. आता तिच्या पाठोपाठ छोट्या पडद्यावरील आणखी एक लोकप्रिय अभिनेत्री लग्नाच्या बेडीत अडकणार आहे. ही अभिनेत्री आहे 'रेवती लेले. रेवती तिच्या 'लग्नाची बेडी' या मालिकेसाठी प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय आहे. आता तिने तिच्या ग्रहमखचे फोटो शेअर केले आहेत. .रेवतीने अनेक मालिकांमध्ये महत्वाच्या भूमिका साकारल्यात. तिने साकारलेली 'लग्नाची बेदी' या मालिकेतील खलनायिकादेखील चांगलीच गाजली. अशात ती स्टार प्रवाहवरील मंदार जाधव आणि गिरीजा प्रभू यांच्या 'कोण होतीस तू, काय झालीस तू’ या मालिकेत दिसली होती. यातही तिने खलनायिकेची भूमिका साकारली होती. आता रेवती तिच्या आयुष्याची नवीन सुरुवात करत आहे. रेवती लवकरच बोहोल्यावर चढणार आहे. तिने काही दिवसांपूर्वीच हातातल्या अंगठीचा फोटो शेअर केला होता. त्यानंतर ती लग्न कधी करते याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं. आता कहर रेवती लग्नबंधनात अडकायला तयार आहे. .रेवतीच्या पुण्यातील घरी नुकताच ग्रहमख विधी पार पडला आहे. ग्रहमखसाठी रेवतीने पारंपरिक लूक केला होता. वांगी कलरची साडी, गळ्यात नाजूक हार, डिझायनर ब्लाऊज, मुंडावळ्या या लूकमध्ये रेवती खूपच सुंदर दिसतेय. तिने तिच्या कुटुंबासोबतचेही काही फोटो शेअर केलेत. चाहते तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहेत. तर रेवतीचा नवरा नक्की आहे तरी कोण हे जाणून घेण्यासाठीही प्रेक्षक उत्सुक आहेत. .मकरंद अनासपुरे यांची सहकुटुंब 'साडे माडे तीन'च्या प्रीमिअरला हजेरी; पहिल्यांदाच दाखवले मुलांचे चेहरे; नेटकरी म्हणतात- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.