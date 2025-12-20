ASHA MOVIE REVIEW: विषय, कथा, मांडणी सुंदर पण प्रेक्षकांना भावेल का? कसा आहे रिंकू राजगुरूचा 'आशा' चित्रपट?

दर्जा -तीन स्टारभारतीय समाजरचनेचा महिला एक महत्त्वाच्या दुवा आहेत. त्या केवळ घरापुरत्याच मर्यादित राहिलेल्या नाहीत तर सगळ्याच क्षेत्रामध्ये हिरीरीने पुढाकार घेत आहेत. आज त्या समाजाच्या तळागाळात पोहोचून बदल घडवणाऱ्या खऱ्या नायिका बनल्या आहेत. अशाच निःस्वार्थ सेवाभावी वृत्तीने काम करणाऱ्या महिलांपैकी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे आशा सेविका. भारतीय ग्रामीण आरोग्य सेवेचा त्या एक महत्त्वाचा कणा आहेत. गावा-गावामध्ये, वस्त्या-वस्त्यांमध्ये आरोग्यसेवेचा आधार बनून उभ्या राहिलेल्या या महिला अनेकदा स्वतःच्या अडचणी बाजूला ठेवून समाजासाठी झटताना दिसतात. त्याच महिलांचा अर्थात आशा सेविकांचा एकूणच संघर्ष, त्यांचा आत्मविश्वास आणि समाजाप्रती त्यांची असलेली जबाबदारी संवेदनशीलपणे उलगडणारा चित्रपट म्हणजे आशा हा चित्रपट..दिग्दर्शक दीपक पाटील यांनी आशा सेविकांचे विविध भावनिक पैलू या चित्रपटामध्ये मांडलेले आहेत. या चित्रपटात घराची जबाबदारी, आर्थिक विवंचना आणि समाजासाठी धडपडणाऱ्या मालतीची कथा मांडण्यात आली आहे. मालती (रिंकू राजगुरू) ही आदिवासी पाड्यात राहणारी एक आशा सेविका असते. तिचं आयुष्य साधं असलं तरी संघर्षांनी भरलेलं असतं. तिला तिचा नवरा निलेशचा (सायंकित कामत) पाठिंबा असतो. तरीही सासू-सासऱ्यांचा मात्र तिच्या या कामाला कायम विरोध असतो. त्यांच्या दृष्टीने घराबाहेर पडून समाजात वावरणं हे स्त्रीसाठी योग्य नाही. अशा परिस्थितीतही मालती आपलं काम प्रामाणिकपणे करत राहते. . कामाच्या दरम्यान तिची भेट कमला (शुभांगी भुजबळ) या गर्भवती महिलेशी होते. कमलाच्या कुटुंबाला अंधश्रद्धेने ग्रासलेले असते. त्यांना वाटतं की, सरकारी रुग्णालयात प्रसूती झाली तर मुलगीच होते, कारण त्यांच्या आधीच्या दोन मुलींचा जन्म रुग्णालयातच झालेला असतो. यामुळे तिला रुग्णालयात नेण्यास तिचं कुटुंब ठाम नकार देतं. मात्र कमलाचं आणि तिच्या पोटातल्या बाळाचं आरोग्य धोक्यात असल्याचं लक्षात येताच मालती तिच्यासाठी ठामपणे उभी राहते. या संघर्षात रखुमाई (उषा नाईक), खोपडी (सुहास शिरसाट) आणि ज्योती (दिशा दानडे) ही मंडळी तिला साथ देतात. मग मालती कशा प्रकारचा संघर्ष करते हे प्रत्यक्ष पडद्यावर पाहिलेले बरे. दिग्दर्शक दीपक पाटील यांनी आशा सेविकांच्या आयुष्यातील विविध पैलू प्रभावीपणे पडद्यावर मांडलेले आहेत..स्वतःच्या कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळून आरोग्य सेवा करताना त्यांना करावी लागणारी कसरत. समाजातील तथाकथित लोकांचा त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन, त्यांचा संघर्ष वगैरे पदर छान पद्धतीने उलगडले आहेत. या चित्रपटाची टॅगलाईन ‘बाई अडलीये म्हणूनच ती नडलीये’ या ब्रीदवाक्याला कथानक, मांडणी आणि व्यक्तिरेखांमधून पुरेपूर न्याय मिळाला आहे. रिंकू राजगुरू ‘सैराट’मधील आर्चीच्या भूमिकेमुळे घराघरात पोहोचली होती आणि त्या भूमिकेची छाप आजही प्रेक्षकांच्या मनात कोरली गेली आहे. या चित्रपटात तिने साकारलेली मालती ही व्यक्तिरेखा फटकळ असली, तरी मनाने अत्यंत समंजस आणि दयाळू आहे. मालतीच्या भूमिकेतील विविध छटा रिंकूने अत्यंत प्रभावीपणे साकारल्या आहेत. . सायंकित कामतने साकारलेला नवरा कथानकाला आवश्यक असा आकार देणारा आहे. बायकोला मदत करण्याची धडपड आणि समाजाच्या नजरेची भीती त्याने आपल्या एक्स्प्रेशन्समधून नैसर्गिकपणे मांडलं आहे. उषा नाईक यांनी साकारलेली रखुमाई ही व्यक्तिरेखा लक्षात राहणारी अशीच आहे. एका स्त्रीला मदतीचा हात देताना दिसणारी तिची धडपड त्यांनी उत्तमरित्या दाखवली आहे. शुभांगी भुजबळने शोषित गर्भवतीची भूमिका अगदी भावनिक पद्धतीने मांडली आहे. दिशा दानडे, सुहास शिरसाट, दैवता पाटील, दिलीप घारे आणि हर्षा गुप्ते आदी कलाकारांनी आपापल्या भूमिकेत छाप पाडलेली आहे..चित्रपटातील लोकेशन्स सुंदर आहेत आणि ती सिनेमॅटोग्राफर्सनी आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये छान बंदिस्त केली आहेत. चित्रपटाचे पार्श्वसंगीत कथेला अनुसरूनच झाले आहे. संगीतकार आशिष झा याच्या संगीताची धार कथानकाला साजेशी अशीच आहे. मात्र चित्रपटाची गती काही ठिकाणी संथ आहे. हा सगळा गोंधळ पटकथेचा आहे. तरीही आशा सेविकांच्या संघर्षाची ही गाथा आहे..झी मराठीची मोठी घोषणा! पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार वाहिनीवरील दोन गाजलेल्या मालिका; वाचा तारीख आणि वेळ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.