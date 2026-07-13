विठ्ठलाशी काय आहे नातं? रिंकू राजगुरूच्या आयुष्यातील सर्वात हळवा भाग; आषाढी वारी निमित्त चाहत्यांना दिलं सरप्राईज

पावसाळा सुरू झाला की प्रत्येक मराठी मनाला पंढरीच्या वारीचे वेध लागतात. यंदाची ही वारी अधिक खास करण्यासाठी 'सैराट' फेम लोकप्रिय अभिनेत्री रिंकू राजगुरू सज्ज झाली आहे. काही दिवसांपूर्वीच रिंकूचे वारीतील काही फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले होते, ज्यामुळे ती काहीतरी नवीन प्रोजेक्ट घेऊन येणार असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. आता या सर्व चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाला असून रिंकूने चाहत्यांना एक सुखद धक्का दिला आहे..झी सारेगम मराठीच्या आगामी वारी स्पेशल गाण्यातून रिंकू एका अत्यंत वेगळ्या आणि भक्तीमय अंदाजात प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. या गाण्याची एक छोटीशी झलक सोशल मीडियावर प्रदर्शित करण्यात आली होती, ज्याने प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचवली होती. या नव्या वारी स्पेशल गाण्याचं नाव “बाप विठुराया” असं असून, याला महाराष्ट्राचा लाडका आणि दमदार आवाजाचा बादशहा अजय गोगावले यांचा स्वर लाभला आहे. बऱ्याच काळानंतर अजय गोगावले यांच्या आवाजातील विठ्ठल भक्तीचा हा अविष्कार प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा मंत्रमुग्ध करणार आहे..आपल्या या पहिल्यावहिल्या म्युझिक अल्बमबद्दल भावना व्यक्त करताना रिंकू राजगुरू म्हणाली, "मला अत्यंत आनंद होतोय की माझं पहिलं अल्बम साँग थेट विठ्ठलावर चित्रित झालं आहे. विठ्ठलासोबत माझं नातं खूप जुनं आणि जिव्हाळ्याचं आहे. माझी त्याच्यावर प्रचंड श्रद्धा आहे. तो माझ्या प्रत्येक सुख-दुःखात माझ्यासोबत असतो, मी त्याच्याशी अगदी मनमोकळ्या गप्पा मारते. विठ्ठल हा माझ्या आयुष्यातला सर्वात हळवा भाग आहे. आजवर मी कधीच म्युझिक अल्बम केला नव्हता, कारण माझी कामाची पद्धत थोडी वेगळी आहे. पण कदाचित विठ्ठलाच्याच मनात असावं, म्हणूनच हे सगळं इतकं छान जुळून आलं.'.या गाण्यात रिंकूचा आजवर कधीही न पाहिलेला, पारंपरिक आणि मनाला भिडणारा लूक पाहायला मिळत आहे. रिंकूच्या या पहिल्यावहिल्या म्युझिक अल्बमची तिचे चाहते आतुरतेने वाट पाहत होते. विठ्ठल भक्तीने ओतप्रोत भरलेले “बाप विठुराया” हे गाणं ११ जुलै रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला आले असून, सध्या सोशल मीडियावर या गाण्याला आणि रिंकूच्या नव्या रूपाला प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे..स्वतःच्या पायाला दुखापत असूनही वारीत वारकऱ्यांची सेवा करताना दिसली स्टार प्रवाहची खलनायिका; तुम्ही ओळखलंत का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.