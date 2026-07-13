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विठ्ठलाशी काय आहे नातं? रिंकू राजगुरूच्या आयुष्यातील सर्वात हळवा भाग; आषाढी वारी निमित्त चाहत्यांना दिलं सरप्राईज

Rinku Rajguru First Song: विठ्ठलाच्या भक्तीत तल्लीन झालेल्या 'सैराट' फेम अभिनेत्रीचं पहिलं वहिलं गाणं रसिकप्रेक्षकांच्या भेटीला!
rinku rajguru

rinku rajguru

esakal

Payal Naik
Updated on

पावसाळा सुरू झाला की प्रत्येक मराठी मनाला पंढरीच्या वारीचे वेध लागतात. यंदाची ही वारी अधिक खास करण्यासाठी 'सैराट' फेम लोकप्रिय अभिनेत्री रिंकू राजगुरू सज्ज झाली आहे. काही दिवसांपूर्वीच रिंकूचे वारीतील काही फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले होते, ज्यामुळे ती काहीतरी नवीन प्रोजेक्ट घेऊन येणार असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. आता या सर्व चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाला असून रिंकूने चाहत्यांना एक सुखद धक्का दिला आहे.

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