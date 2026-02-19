'सैराट'मधून किती पैसे मिळाले? रिंकूने असं काय म्हटलं की होतेय ट्रोल? वाचून तूम्हीही म्हणाल- काहीही हा श्री

Premier

'सैराट' हा चित्रपट मराठी चित्रपटसृष्टीमधला मैलाचा दगड मानला जातो. नागराज मंजुळे यांचा २०१६ मध्ये प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट प्रचंड हिट ठरलेला. या चित्रपटाने अनेक कलाकारांना रातोरात स्टार बनवलं. त्यातलीच एक कलाकार म्हणजे रिंकू राजगुरू. सध्या रिंकू मराठी इंडस्ट्रीमधील लोकप्रिय आणि आघाडीच्या अभिनेत्रींपैकी एक आहे. रिंकू नुकतीच 'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन' या चित्रपटात झळकलीये. अशातच तिने दिलेली एक मुलाखत चर्चेत आहे. यात तिने तिला 'सैराट'मधून किती पैसे मिळाले आणि तिने त्याचं काय केलं याचं उत्तर दिलंय.

