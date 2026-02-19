'सैराट'मधून किती पैसे मिळाले? रिंकूने असं काय म्हटलं की होतेय ट्रोल? वाचून तूम्हीही म्हणाल- काहीही हा श्री

'सैराट' हा चित्रपट मराठी चित्रपटसृष्टीमधला मैलाचा दगड मानला जातो. नागराज मंजुळे यांचा २०१६ मध्ये प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट प्रचंड हिट ठरलेला. या चित्रपटाने अनेक कलाकारांना रातोरात स्टार बनवलं. त्यातलीच एक कलाकार म्हणजे रिंकू राजगुरू. सध्या रिंकू मराठी इंडस्ट्रीमधील लोकप्रिय आणि आघाडीच्या अभिनेत्रींपैकी एक आहे. रिंकू नुकतीच 'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन' या चित्रपटात झळकलीये. अशातच तिने दिलेली एक मुलाखत चर्चेत आहे. यात तिने तिला 'सैराट'मधून किती पैसे मिळाले आणि तिने त्याचं काय केलं याचं उत्तर दिलंय. .रिंकूने नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना तिला 'सैराट' चित्रपटासाठी किती मानधन मिळालं असा प्रश्न विचारला. त्यावर बोलताना रिंकू म्हणाली, 'मला किती पैसे मिळाले हे मी सांगणार नाही, पण त्या पैशातून मी माझी दहावीची पुस्तकं विकत घेतली होती. मी कधीच माझ्याजवळ पैसे ठेवत नाही. मला आवडत नाही. मला फक्त एवढं कळतं की, एवढे-एवढे पैसे ठरले आहेत. मी बाबांकडे देते किंवा पूजाकडे देते. मला जसे पैसे लागतील, तसे त्यांच्याकडून मागून घेते. मला आता हे हवंय, हे घेऊन द्या किंवा मला पैसे द्या, मी जाऊन घेते. माझं अकाऊंट बाबा आणि पूजा मॅनेज करतात. माझ्या अकाऊंटमध्ये किती पैसे आहेत, हेसुद्धा मला माहीत नाही. मी त्यांना विचारायलाही जात नाही. एखाद्या ट्रिपला जायचं असेल तर ती अरेंज करून द्या, असं त्यांना सांगते.' .पुढे रिंकू म्हणाली, 'अगदी काही दिवसांपूर्वीच माझ्या फोनमध्ये 'गुगल पे' सुरू करून देण्यात आलं आहे. माझ्याकडे पैसेच नसायचे. आता गुगल पे सुरू केल्याने, जिथे गरज लागते तिथे मी पैसे देते. पण मला पैसे जवळ ठेवायला आवडत नाही. माझ्याकडे काहीच नसतं. सगळं पूजा आणि बाबांकडे असतं. बाबा म्हणतात मला की तू शिक, तेव्हा मी त्यांना म्हणते की हो शिकेन. पण अजून तरी काही शिकले नाहीये. आपल्याला लहानाचं मोठं करताना त्यांनी हिशोबाचा विचार केला का? मला एवढंही माहीत आहे की माझ्या कमाईतला ते आठाणा किंवा एक रुपयाही वापरत नाहीत. पैसे जवळ ठेवणं, हिशोब करणं मला आवडत नाही.' तिच्या या वक्तव्यामुळे ट्रोल होतेय. .'ती सध्या काय करते' मध्ये छोटी तन्वी साकारणारी बालकलाकार आठवतेय का? आताची अवस्था पाहून बसेल धक्का, नेमकं झालंय तरी काय? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.