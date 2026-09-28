‘राइज अँड फॉल 2’मध्ये मोठा राडा! शहजाद पूनावालांशी सिवेत तोमरचं जोरदार भांडण; धक्का दिला, कपडेही फाडले, धक्कादायक व्हिडिओ समोर

‘राइज अँड फॉल सीजन 2’चा तिसरा एपिसोड चांगलाच चर्चेत आला आहे. शोमध्ये टीममेट्समधील वाद थेट धक्काबुक्कीपर्यंत पोहोचला. राइज अँड फॉल सीजन 2’मध्ये (Rise and Fall 2) तिसऱ्याच एपिसोडमध्ये टीममेट्समध्ये जोरदार वाद पाहायला मिळाला. शहजाद पूनावाला (Shehzad Poonawalla) आणि सिवेत तोमर (Siwet Tomar) यांच्यातील वाद इतका वाढला की प्रकरण थेट धक्काबुक्कीपर्यंत पोहोचलं. या झटापटीत शहजाद यांचे कपडे फाटले आणि ते जमिनीवर पडले. या घटनेनंतर सिवेत तोमरला शोमधून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. .कुठून सुरू झाला शहजाद आणि सिवेत यांच्यातील वाद?एपिसोडच्या सुरुवातीला बेसमेंटमध्ये असलेले कंटेस्टंट्स पुढचं टार्गेट कोण असू शकतं, यावर चर्चा करताना दिसले. दुसरीकडे पेंटहाऊसमध्ये असलेले रूलर्स पुढील खेळीची रणनीती आखत होते. यानंतर ‘अल्टीमेट रूलर’ रेसला सुरुवात झाली. या रेसमध्ये विजय मिळवणाऱ्या कंटेस्टंटला टॉवरमध्ये महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळणार होता. तसेच त्या आठवड्यात ‘फॉल’ होण्यापासूनही तो सुरक्षित राहणार होता. या टास्कदरम्यान सर्व रूलर्सना एका कमकुवत रूलरचं नाव सांगायचं होतं. सिवेतने स्वरा भास्करचं नाव घेतलं, तर प्रियंकाने सिवेतचं नाव घेतलं. शहजाद पूनावाला यांनीही सिवेतचं नाव घेतलं. मात्र, शहजाद यांनी आपलं नाव घेतल्याचं सिवेतला अजिबात आवडलं नाही..यानंतर दोघांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची सुरू झाली. सर्व रूलर्सनी आपापले निर्णय दिल्यानंतर सिवेत ‘अल्टीमेट रूलर’ बनण्याच्या शर्यतीतून बाहेर पडला. मात्र, टास्क संपल्यानंतर शहजाद आणि सिवेत यांच्यातील वाद पुन्हा पेटला. दोघांमधील वाद सुरू असतानाच सिवेतने शहजाद यांना धक्का दिला. त्यामुळे शहजाद जमिनीवर पडले. त्यानंतर सिवेतने शहजाद यांच्या कुर्त्याला पकडून त्यांना ओढल्याचं पाहायला मिळालं. या झटापटीत शहजाद यांच्या कपड्यांचंही नुकसान झालं. या संपूर्ण घटनेवर स्वरा भास्कर आणि करण पटेल यांनी वेगळी भूमिका मांडली. शहजाद यांनी सिवेतला आधी चिथावल्यामुळे हा प्रकार घडल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं..एपिसोडच्या शेवटी करण पटेल, तेज प्रताप यादव, शहजाद पूनावाला, प्रियंका, स्वरा भास्कर, सिवेत, इरिना आणि राज हे पेंटहाऊसमध्ये होते. तर निहारिका तिवारी, कायरा अनु, अनीश भगत, सारा गुरपाल, मनीष कश्यप, गौतम गुलाटी आणि काजल राघवानी हे बेसमेंटमध्ये होते. सिवेतच्या एक्झिटनंतर आता स्वरा भास्कर आणि करण पटेल खरंच शो सोडणार का? तसेच या संपूर्ण वादाचा पुढील गेमवर काय परिणाम होणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..एका रिलवर विश्वास ठेवला अन् १५ वर्षांनी आई झाली मराठी अभिनेत्री; व्हिडिओ शेअर करत सांगितलं नेमकं काय घडलं .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.