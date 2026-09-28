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‘राइज अँड फॉल 2’मध्ये मोठा राडा! शहजाद पूनावालांशी सिवेत तोमरचं जोरदार भांडण; धक्का दिला, कपडेही फाडले, धक्कादायक व्हिडिओ समोर

RISE-AND-FALL-2-SIWET-TOMAR-FIGHTS-SHEHZAD-POONAWALLA-CLOTHES-TORN: ‘राइज अँड फॉल 2’मध्ये वाद चिघळला! सिवेतच्या हकालपट्टीनंतर स्वरा भास्कर-करण पटेलही शो सोडणार?
rise and fall 2 fight

rise and fall 2 fight

esakal

Payal Naik
Updated on

‘राइज अँड फॉल सीजन 2’चा तिसरा एपिसोड चांगलाच चर्चेत आला आहे. शोमध्ये टीममेट्समधील वाद थेट धक्काबुक्कीपर्यंत पोहोचला. राइज अँड फॉल सीजन 2’मध्ये (Rise and Fall 2) तिसऱ्याच एपिसोडमध्ये टीममेट्समध्ये जोरदार वाद पाहायला मिळाला. शहजाद पूनावाला (Shehzad Poonawalla) आणि सिवेत तोमर (Siwet Tomar) यांच्यातील वाद इतका वाढला की प्रकरण थेट धक्काबुक्कीपर्यंत पोहोचलं. या झटापटीत शहजाद यांचे कपडे फाटले आणि ते जमिनीवर पडले. या घटनेनंतर सिवेत तोमरला शोमधून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला.

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