सेट तयार पण कलाकारच नाही, कात्रीत अडकलेला रितेश देशमुख, बायको जिनिलियाने अशी केली मदत, नेमकं काय घडलेलं?

'राजा शिवाजी' या छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील चित्रपटाची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. रितेश देशमुखच्या हा महत्वकांक्षी चित्रपट १ तारखेला प्रदर्शित होतोय. प्रेक्षक या चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहतायत. या चित्रपटात एकाहून एक जबरदस्त कास्ट पाहायला मिळतेय. मात्र यातील एक कलाकार असा होता ज्याला ऐन वेळेला कास्ट करण्यात आलं. दुसऱ्या अभिनेत्याचा प्रॉब्लेम झाल्याने संध्याकाळी एक दुसऱ्याच अभिनेत्याला फोन करून त्याला कास्ट करण्यात आलं. विशेष म्हणजे तो अभिनेताही स्वतःच शेड्युल बिझी असतानाही या शूटसाठी तयार झाला. कोण होता तो अभिनेता?.रितेशने नुकतीच लोकसत्ता ऑनलाईनला मुलाखत दिली. यात बोलताना तो म्हणाला, 'मला खरंच मनापासून कौतुक करायचंय जितेंद्र जोशी यांचं. कारण, संपूर्ण सेट बांधून तयार झाला होता…शूटिंगला दोन दिवस बाकी होते आणि तेव्हा एक कलाकार आहे… त्याच्या तारखा जुळून आल्या नाहीत. काही ते कारणास्तव ते जमून आलं नाही… आणि मी अडकलो. कारण, मला नवीन सेट उभा करण्यासाठी जुना सेट पाडायचा होता. तेव्हा मला काही सुचलंच नाही, कारण ती भूमिका फार महत्त्वाची होती.'.तो पुढे म्हणाला, 'शेवटी जिनिलीया मला म्हणाली, आपण जितेंद्र जोशींना विचारुयात. माझं असं झालं…आपण इतक्या उशिरा कसं काय विचारायचं…उद्या शूटिंग आहे. जिनिलीया तेव्हा म्हणाली, 'विचारून तर बघुयात. मी तेव्हा लगेच फोन केला आणि विचारलं… जितू कुठे आहात?' ते समोरून म्हणाले, 'काय झालं भाऊ? काय म्हणताय मी इथेच आहे. मी त्यांना अगदी आदल्या दिवशी संध्याकाळी फोन केला होता. मग त्यांना सगळं सांगितलं, म्हटलं मी अडकलोय…मला मदत पाहिजे. एक भूमिका आहे…फार महत्त्वाची भूमिका आहे. उद्याच शूटिंग करावं लागेल, आणि आता रात्री लूक टेस्ट वगैरे होईल. ते समोरून लगेच म्हणाले… डॅन!'.रितेश म्हणाला, 'त्या माणसाने एका फोनवर माझ्यासाठी इतकं करणं…ही खूप मोठी गोष्ट आहे. एवढ्या सगळ्या कलाकारांना घेऊन मी सिनेमा बनवतोय…हे त्यांचंही प्रेम आहे. याचबरोबर एवढ्या वर्षांनी हा योग जुळून आलाय…हा महाराजांचा आशीर्वाद आहे. त्यांच्या आशीर्वादाशिवाय हे शक्य नाही.'