आपला स्वतःचा चित्रपट आहे असं समजून... आगामी 'राजा शिवाजी' चित्रपटाबद्दल काय म्हणाला रितेश देशमुख

मराठमोळा अभिनेता रितेश देशमुख याने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर छाप पाडली. त्याने प्रत्येक चित्रपटात स्वतःच्या अभिनयाचा ठसा उमटवलाय. त्याने 'वेड' या चित्रपटयांतून प्रेक्षकांच्या मनात घर केलंय. लवकरच तो 'राजा शिवाजी' या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय. यात तो स्वतः छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारणार आहे. नुकताच सकाळ सन्मान सोहळा २०२६ पार पडला. यात त्याला पुरस्कार मिळाला. त्यानिमित्ताने सकाळ प्रीमिअरला दिलेल्या मुलाखतीत त्याने त्याच्या आगामी 'राजा शिवाजी चित्रपटाबद्दल भाष्य केलंय..रितेश देशमुखचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या 'राजा शिवाजी' या चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. हा केवळ चित्रपट नसून ती एक भावना आहे, हे रितेशने त्याच्या बोलण्यातून स्पष्ट केलंय. या मुलाखतीत बोलताना रितेश म्हणाला, 'सकाळ सन्मान दिल्याबद्दल मी सकाळ परिवाराचा अत्यंत आभारी आहे. आणि मला वाटतं की कुठलाही अवार्ड जेव्हा एखाद्या कलाकाराला मिळतो तेव्हा तो त्याला प्रोत्साहित करण्यासाठीच असतो. हे जे अवॉर्ड मला मिळालं आहे त्यानंतर आता मी ज्या क्षेत्रात काम करतोय त्या क्षेत्रात अजून प्रामाणिकपणे काम करेन अशी अपेक्षा धरून मी पुढे जातोय.' . त्याच्या आगामी चित्रपट 'राजा शिवाजी'बद्दल बोलताना तो म्हणाला, 'अत्यंत मोठा चित्रपट आहे. आपले आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आयुष्यावर आधारित चित्रपट आम्ही घेऊन येतोय. आणि मला वाटतं की लवकरच त्याचा टीझर आपल्या भेटीला येईल आणि १ मे २०२६ला भारतभर, जगभरात तो प्रदर्शित होईल. सगळ्यांनी हा चित्रपट आपला स्वतःचा आहे असं समजून त्याला आशीर्वाद आणि प्रेम द्यावं.' रितेशचा 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट १ मे रोजी प्रदर्शित होणार आहे. प्रेक्षक आता या चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.