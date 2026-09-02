सायबर कॅफेतून सुरू झाला प्रवास, २७-२८ चित्रपटांचा अनुभव; आता रोहन शाह करणार निर्मितीची नवी सुरुवात

गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ मराठी चित्रपटसृष्टीत कार्यकारी निर्माता म्हणून काम केलेले रोहन शाह आता स्वतः निर्माता म्हणून नवी सुरुवात करण्याच्या तयारीत आहेत. जवळपास २७ ते २८ मराठी चित्रपटांच्या निर्मिती प्रक्रियेत कार्यकारी निर्माता म्हणून काम करताना त्यांनी चित्रपटाच्या पडद्यामागील अनेक बारकावे जवळून अनुभवले आहेत. आपल्या सुरुवातीच्या प्रवासाबद्दल सांगताना रोहन शाह यांनी सांगितले की, साधारण २००३ ते २००६ या काळात ते शाळेच्या सुट्टीत एका सायबर कॅफेमध्ये पार्टटाइम काम करत होते. त्याच सुमारास दोन-तीन लेखक आणि दिग्दर्शकांची एक टीम चित्रपटाच्या प्री-प्रॉडक्शनच्या कामासाठी त्या सायबर कॅफेमध्ये येत असे. त्यांच्याशी ओळख झाल्यानंतर शाह त्यांना प्रिंटआउट काढणे आणि इतर छोट्या-मोठ्या कामांमध्ये मदत करू लागले. .पुढे त्या टीममधील प्रॉडक्शन मॅनेजरशी संबंधित काही अडचणी निर्माण झाल्यानंतर आर्थिक व्यवहार आणि हिशोब सांभाळण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आली. व्हाउचर्स तयार करणे, ओपनिंग आणि क्लोजिंग बॅलन्स पाहणे, दररोजचा खर्च नोंदवणे अशी कामे त्यांनी सुरू केली. शाह यांच्या मते, याच काळात त्यांना चित्रपटाच्या निर्मिती प्रक्रियेचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळाला आणि या क्षेत्रात काम करण्याची खरी सुरुवात झाली. ते पुढे म्हणाले, "त्याच टीममधील एका आर्ट डायरेक्टरने नंतर माझी एका दिग्दर्शकाकडे शिफारस केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळावर आधारित असलेल्या एका ऐतिहासिक चित्रपटाच्या माध्यमातून २००६ मध्ये मला मोठ्या स्तरावर काम करण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर हळूहळू माझा कार्यकारी निर्माता म्हणूनचा प्रवास विस्तारत गेला.” .कार्यकारी निर्माता म्हणून काम करताना ‘अशी फसली नानाची टांग’, ‘अनुमती’, ‘कुलकर्णी चौकातला देशपांडे’, ‘निळकंठ मास्तर’, ‘सुंबरान’ यांसह जवळपास २७ ते २८ चित्रपटांच्या निर्मिती प्रक्रियेत त्यांनी काम केले. अशा अनेक अनुभवांमधून शिकत रोहन शाह यांनी कार्यकारी निर्माता म्हणून आपली ओळख निर्माण केली. आता मात्र या अनुभवाला स्वतःच्या निर्मितीची जोड देण्याची त्यांनी इच्छा व्यक्त केली आहे. कार्यकारी निर्माता म्हणून जवळपास २० वर्षे काम केल्यानंतर आता निर्माता म्हणून पुढे जाण्याची योग्य वेळ आली आहे, असे शाह यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, या क्षेत्रात काम करताना त्यांनी निर्मितीची प्रक्रिया, बाजारपेठ, आर्थिक बाजू आणि चित्रपटाच्या गुंतवणुकीची गणिते जवळून समजून घेतली आहेत. त्यामुळे आता स्वतःचा प्रोजेक्ट घेऊन पुढे जाण्याचा आत्मविश्वास त्यांच्यात निर्माण झाला आहे. .निर्माता म्हणून कोणत्या प्रकारचे चित्रपट करायचे आहेत, याबद्दलही त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, "सामाजिक आशय असलेले चित्रपट, विनोदी चित्रपट किंवा एखादा महत्त्वाचा संदेश देणाऱ्या कथा करण्याची माझी इच्छा आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी सध्या चांगला काळ आहे. मराठी चित्रपटांना मोठ्या प्रमाणावर प्रेक्षकांचा प्रतिसाद मिळू शकतो, हे ‘देऊळ बंद २ सारख्या चित्रपटांनी दाखवून दिले आहे. त्यामुळे मोठ्या बजेटचा मराठी चित्रपट केला तर प्रेक्षक तो स्वीकारतील, असा विश्वास मला आहे.” सध्या त्यांच्या पहिल्या निर्मितीची कथा निश्चित झालेली नाही. अनेक कल्पना मनात असल्याचे सांगत शाह यांनी वेगळी आणि काहीतरी नवीन सांगणारी कथा शोधण्याचे काम सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. दिवाळीच्या आसपास ते चित्रपटाची अनाउन्समेंट करणार असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, कार्यकारी निर्माता म्हणून आतापर्यंत मिळवलेला अनुभव आता एका स्वतःच्या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात उतरवण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे सायबर कॅफेमधून सुरू झालेला हा प्रवास आता निर्मात्याच्या भूमिकेत कोणते नवे वळण घेतो, याकडे लक्ष लागले आहे..पहिलीच मालिका हिट पण नंतर कुठे गायब झाली 'येऊ कशी तशी मी नांदायला'ची स्वीटू? करिअरच्या टॉपवर असतानाच घेतलेला मोठा निर्णय .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.