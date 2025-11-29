Premier

'ठरलं तर मग' मध्ये दिसणार नाहीत रोहिणी हट्टंगडी? महिन्याभरापूर्वीच पुर्णा आजी म्हणून झालेली एंट्री; घेतलाय मोठा निर्णय

ROHINI HATTANGADI BIG DECISION: मराठमोळ्या अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी यांनी एक निर्णय घेतलाय ज्यामुळे चाहत्यांना मोठा धक्का बसलाय. आता त्या 'ठरलं तर मग' मध्ये दिसणार की नाही याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.
मराठीसोबतच हिंदी सिनेसृष्टी गाजवणाऱ्या लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी यांनी मालिकांमध्येही एक गाजवलाय. त्यांची 'चार दिवस सासूचे' ही मालिका तब्बल १० वर्ष सुरू होती. या मालिकेने प्रेक्षकांच्या मनात घर केलेलं. गेली कित्येक वर्ष रोहिणी नाटक, मालिका आणि चित्रपटात काम करत आहेत. मात्र आता त्यांनी अभिनय क्षेत्रासंबंधी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता टेलिव्हिजन मालिकांमध्ये काम करणार नाही, असं त्यांनी सांगितलं आहे. या निर्णयानंतर त्या 'ठरलं तर मग' मध्ये दिसणार की नाही असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडला आहे.

