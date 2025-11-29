'ठरलं तर मग' मध्ये दिसणार नाहीत रोहिणी हट्टंगडी? महिन्याभरापूर्वीच पुर्णा आजी म्हणून झालेली एंट्री; घेतलाय मोठा निर्णय

मराठीसोबतच हिंदी सिनेसृष्टी गाजवणाऱ्या लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी यांनी मालिकांमध्येही एक गाजवलाय. त्यांची 'चार दिवस सासूचे' ही मालिका तब्बल १० वर्ष सुरू होती. या मालिकेने प्रेक्षकांच्या मनात घर केलेलं. गेली कित्येक वर्ष रोहिणी नाटक, मालिका आणि चित्रपटात काम करत आहेत. मात्र आता त्यांनी अभिनय क्षेत्रासंबंधी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता टेलिव्हिजन मालिकांमध्ये काम करणार नाही, असं त्यांनी सांगितलं आहे. या निर्णयानंतर त्या 'ठरलं तर मग' मध्ये दिसणार की नाही असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडला आहे. .रोहिणी यांनी नुकतीच फ्री प्रेस जनरलला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्या म्हणाल्या, 'मी तरुण असताना जिम्स क्वचितच अस्तित्वात होत्या. आमचं काम हा एक प्रकारे व्यायाम असायचा, पण टेलिव्हिजनसाठी खूप मेहनत आणि वेळ द्यावा लागतो. सकाळी लवकर बाहेर पडायचं, रात्री उशिरापर्यंत शूटिंग करायचं, रात्री ११ वाजता घरी परत यायचं आणि दुसऱ्या शिफ्टसाठी पुन्हा सकाळी ६ वाजता उठावं लागायचं. माझ्या लक्षात आलं की मला व्यायाम करायला, आराम करायला किंवा श्वास घेण्यासाठीही वेळ मिळत नव्हता. त्यामुळे मी कामाचा वेग कमी केला आणि म्हणूनच मी टीव्ही मालिकांमध्ये काम करणे थांबवले.'.त्या म्हणाल्या, "मराठी टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीत खूपच गोंधळ झाला आहे. अनेकदा, काम करण्यास उपलब्ध नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितल्यानंतरही कलाकारांना शेवटच्या क्षणी फोन येतात. जर त्यांनी अचानक एखादा सीन शूटिंगसाठी बसवला, तर त्वरित सेटवर येण्यासाठी कलाकारावर दबाव आणला जातो. यामुळे मला खूप त्रास झाला. त्यामुळेच मी ठरवले की, मी यापुढे अशा पद्धतीने काम करू शकत नाही.".रोहिणी यांनी आता मालिकेत काम करणार नसल्याचं सांगितलं आहे. रोहिणी हट्टंगडींनी जी कारणं दिली त्यामुळे सर्वांनी त्यांच्या निर्णयाचा आदर केला. रोहिणी यांची काहीच महिन्यांपूर्वी पूर्णा आजीच्या भूमिकेत 'ठरलं तर मग' मालिकेत एन्ट्री झाली होती. मात्र आता त्या या मालिकेत दिसणार की नाही याबद्दल अजूनही प्रेक्षकांच्या मनात संभ्रम आहे. .वचन दिले तू मला! स्टार प्रवाहने केली आणखी एका नव्या मालिकेची घोषणा; कोण आहेत मुख्य नायक -नायिका? कोणती मालिका घेणार निरोप?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.