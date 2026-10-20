'लल्लाटी भंडार'वर थिरकल्या रुचिता जामदार आणि अनुश्री माने; व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणाले- तुम्ही दोघीही...

सध्या सगळीकडे नवरात्र मोठ्या उत्साहात साजरी होतेय. नऊ दिवस देवीची आराधना केल्यानंतर आज दसरादेखील मोठ्या उत्साहात साजरा होतो. विजयादशमीच्या दिवशी शस्त्रपूजन करायची परंपरा आहे. नवरात्री निमित्त अनेक कलाकार त्यांच्या नृत्याचे व्हिडिओ शेअर करताना दिसतात. आता 'बिग बॉस मराठी ६' मध्ये सहभागी झालेल्या दोन स्पर्धक अनुश्री माने आणि रुचिता जामदार यांनीही त्यांचा एक व्हिडिओ शेअर केलाय. ज्यात त्या दोघी 'लल्लाटी भंडार' या गाण्यावर डान्स करताना दिसतायत. .या व्हिडिओमध्ये रुचिताने हिरव्या तर अनुश्रीने लाल रंगाची साडी नेसली आहे. कपाळावर हळदी-कुंकवाचा मळवट भरल्यामुळे त्यांच्या पारंपरिक लूकला आणखी शोभा आलीये. त्यांच्या डान्स स्टेप्स तर सुंदर आहेत. ज्या पाहून नेटकऱ्यांच्या अंगावर काटा आलाय. अजय-अतुल यांच्या लोकप्रिय ‘ललाटी भंडार’ या गाण्यावर दोघी बेभान होऊन नाचत आहेत. हा व्हिडिओ शेअर करत अनुश्रीने लिहिलं, 'नऊ रात्रींचा उत्सव संपला, पण तिच्या शक्तीचा जयघोष युगानुयुगे असाच घुमत राहील! कैलासाची पार्वती, दुष्टांचा संहार करणारी दुर्गा आणि भक्तांवर कृपा करणारी जगदंबा… तुझ्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम, आई.' .त्यांचा हा व्हिडिओ चाहत्यांच्या पसंतीस उतरलाय. रुचिता आई अनुश्री यांना नृत्य करताना पाहून नेटकरी त्यांच कौतुक करतायत. तुम्ही खूप उत्तम डान्स केला, डोळे भरून आले, असं म्हणत नेटकऱ्यांनी त्यांचं कौतुक केलंय. .आता उचकी कशी काढायची? उषा मंगेशकरांनी सांगितला 'मला लागली कुणाची उचकी' गातानाचा अनुभव; म्हणाल्या- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.