Premier

१० वी पण नाही... फक्त 'या' इयत्तेपर्यंत शिकली आहे रुपाली भोसले; म्हणाली, 'मला तेव्हा वाटायचं की...'

RUPALI BHOSALE EDUCATION: लोकप्रिय अभिनेत्री रुपाली भोसले किती शिकलीये माहितीये का?
RUPALI BHOSALE
RUPALI BHOSALE ESAKAL
Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री रुपाली भोसले हिने स्वतःच्या हिमतीवर अभिनय क्षेत्रात स्वतःचं नाव निर्माण केलं. तिच्या अभिनयासोबतच तिच्या सौंदर्याचीदेखील चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चा असते. ती मालिकांमधील ग्लॅमरस अभिनेत्रींपैकी एक आहे. तिने हिंदी मालिकांमध्येही आपलं नाव कोरलंय. ती लवकरच नवीन मालिकेमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. मात्र रुपाली किती शिकलीये तुम्हाला ठाऊक आहे का? तिने दहावीदेखील केली नसल्याचं तिने सांगितलं.

Loading content, please wait...
Entertainment news
rupali bhosale
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com