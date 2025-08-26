१० वी पण नाही... फक्त 'या' इयत्तेपर्यंत शिकली आहे रुपाली भोसले; म्हणाली, 'मला तेव्हा वाटायचं की...'

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री रुपाली भोसले हिने स्वतःच्या हिमतीवर अभिनय क्षेत्रात स्वतःचं नाव निर्माण केलं. तिच्या अभिनयासोबतच तिच्या सौंदर्याचीदेखील चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चा असते. ती मालिकांमधील ग्लॅमरस अभिनेत्रींपैकी एक आहे. तिने हिंदी मालिकांमध्येही आपलं नाव कोरलंय. ती लवकरच नवीन मालिकेमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. मात्र रुपाली किती शिकलीये तुम्हाला ठाऊक आहे का? तिने दहावीदेखील केली नसल्याचं तिने सांगितलं. .रुपालीने नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात ती शिक्षणाबद्दल म्हणाली, 'नववी शिकलेली मी मुलगी आहे. त्यावेळेला आमची तशी परिस्थिती नव्हती. तेव्हा माझ्यासाठी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट होती की संकेतने शिकावं.डोक्यात हाच विचार होता की, उद्या आई-बाबांना किंवा घर हे संकेत सांभाळणार आहे. त्यामुळे त्याने शिकलं पाहिजे, असं वाटत होतं. आपलं काय लग्न होणार आणि आपण नवऱ्याच्या घरी जाणार, नवरा सगळं बघेल. अशी विचार करण्याची पद्धत होती. लहान असताना तेव्हा काहीच समजायचं नाही.'.ती पुढे म्हणाली, 'पण, आज ते होणार नाही. मला जर कोणी एखादी स्क्रिप्ट दिली तर चाळीस पानांचा बंच दिला तर मी ती चाळीस पानं कुठेही न थांबता पाठ करु शकते. अभ्यास आता नाही येऊ शकत. कारण, आता त्या गोष्टींचा इंटरेस्ट राहिला नाही. शिक्षण हे महत्त्वाच आहेच पण काय कमी आहे. म्हणजे आज मी इतक्या लोकांबरोबर उठते बसते. तेव्हा जोपर्यंत मी त्यांना सांगत नाही तोपर्यंत त्यांना कळत नाही.म्हणून मला नाही वाटतं की माझ्या आयुष्यात कुठेतरी काही कमी आहे. जेव्हा मला असं वाटेल तेव्हा माझ्यातील आत्मविश्वास कमी होईल. म्हणून मी त्या गोष्टींकडे बघतच नाही. माझ्याकडेची उजवी बाजू काय माझ्याकडे काय चांगलं आहे, याकडे मी बघते.'.रुपाली लवकरच 'लपंडाव' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ही मालिका १५ सप्टेंबर पासून स्टार प्रवाहवर सुरू होणार आहे. .'सावळ्याची जणू सावली' मालिकेतील अभिनेत्रीने कोकणात बांधलं टुमदार घर; थाटात केला गृहप्रवेश, नावही आहे खास.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.