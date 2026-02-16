लग्नातला बेंजो ते बिग बॉस मराठी ६; खानदेश किंग सचिन कुमावतचा प्रेरणादायी प्रवास

बिग बॉस सीजन ६ मधील स्पर्धक सचिन कुमाव फार कमी वेळात प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला आहे. सीझनच्या पाचव्या आठवड्यात प्रेक्षकांनी भरघोस मतांनी सचिनला सेफ केले, यानंतर सचिन कुमावत खूप भावुक होताना दिसले.आपल्या अहिराणी गाण्यांनी प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करून अहिराणी भाषेचा डंका जगभर पोहचवण्यासाठी आलेल्या सचिन कुमावत यांचा प्रवास प्रेरणादायी आहे. .अगदी सुरुवातीच्या काळात लग्नात वाजणाऱ्या बँड मुळे सचिनला संगीतात आकर्षण निर्माण झालं. पुढे आपणही यात काम करावं अशी इच्छा सचिनच्या मनात निर्माण झाली, मुलगा लवकर आपल्या पायावर उभा राहील या आशेने सचिनच्या वडिलांनी सुद्धा त्याला संगीताचे क्लास लावले आणि त्यातून सचिनने स्वतःचा बँड उघडला. २००२ पासून सुरू झालेल्या प्रवासाला अचानक वळण लाभलं ते एका म्युझिक अल्बमच्या निमित्तानं. म्युझिक अल्बम करण्यासाठी त्याला दिग्दर्शक म्हणून निवडण्यात आलं, शिवाय त्याच अल्बम मध्ये मुख्य नायकाची भूमिका देखील बजावली..जळगाव जिल्हातील शेंदुर्नी इथल्या सचिनच्या 'बबल्या ईकस केसावर फुगे' या गाण्यानं सोशल मीडियावर अक्षरशः धुमाकूळ घातला होता. यूट्यूबवर या गाण्याला २४ कोटींहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. 'फुगे घ्या फुगे', 'चैत्र महिना मा', 'तूना दिवाना', 'अहो मामी तुमची मुलगी लय सुंदर', 'सावन महिना मा', 'रस प्यायला ये माय', 'कानबाई' या अल्बमला प्रेक्षकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला, संगीत सोडण्याचा निर्णय घेतलेल्या सचिनचा आत्मविश्वास पुन्हा एकदा वाढला आणि तिथून पुढे सचिनने महाराष्ट्रालाच नाही तर जगाला उत्तमोत्तम गाणी दिली. आता 'बिग बॉस मराठी ६' च्या घरात सचिन आपला खेळ दाखवतोय आणि विदर्भातून त्याला जोरदार वोटिंगदेखील होतंय. .२ अभिनेत्रींसोबत अफेअर, रंगेहात पकडले गेले तरीही नाना पाटेकरांच्या पत्नीने का नाही दिला घटस्फोट? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.