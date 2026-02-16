Premier

लग्नातला बेंजो ते बिग बॉस मराठी ६; खानदेश किंग सचिन कुमावतचा प्रेरणादायी प्रवास

How Sachin Kumawat Became Famous in Khandesh: सचिन कुमावतने कधीकाळी संगीत सोडण्याचा निर्णय घेतलेला. त्याच्या या प्रवासात त्याच्या वडिलांनी मोलाची साथ दिली.
sachin kumavat

sachin kumavat

esakal

Payal Naik
Updated on

बिग बॉस सीजन ६ मधील स्पर्धक सचिन कुमाव फार कमी वेळात प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला आहे. सीझनच्या पाचव्या आठवड्यात प्रेक्षकांनी भरघोस मतांनी सचिनला सेफ केले, यानंतर सचिन कुमावत खूप भावुक होताना दिसले.आपल्या अहिराणी गाण्यांनी प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करून अहिराणी भाषेचा डंका जगभर पोहचवण्यासाठी आलेल्या सचिन कुमावत यांचा प्रवास प्रेरणादायी आहे.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.